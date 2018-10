A Bra torna l’Arca di Noè, lo spazio educativo che il Comune dedica ai più piccoli

Tornano dal 15 ottobre con alcune novità gli appuntamenti con l’Arca di Noè, spazio educativo e di gioco che il Comune di Bra dedica ai più piccoli, per consentire loro di condividere esperienze, sperimentare un nuovo spazio-tempo in compagnia di un adulto di riferimento (mamma o papà, nonni o altro accompagnatore), incontrare tanti amici e partecipare alle attività proposte dalle educatrici.



L’occasione per conoscere le proposte attivate per il 2018-2019, ma anche per giocare e fare insieme merenda, è l’incontro in programma martedì prossimo, 16 ottobre, alle 17 nel nido comunale “Cesara ed Enrico Garbarino” di via Caduti del Lavoro 3.



Durante il pomeriggio di festa sarà presentata la consolidata attività dell’Arca di Noè, rivolta ai piccoli dai 6 ai 24 mesi e in calendario ogni mercoledì al nido, e la proposta “Special”, in programma ogni 15 giorni in diversi spazi culturali cittadini, dedicata ai bambini che il prossimo anno frequenteranno la scuola dell’Infanzia e realizzata grazie al sostegno della Fondazione Crc.



Da quest’anno, oltre che in biblioteca e nei musei civici, l’”Arca Special” si svolgerà anche nelle scuole “Rodari”, “Lagorio”, “Collodi” e “Montecatini”.

Il programma delle attività – un percorso educativo che si svolgerà da ottobre 2018 a maggio 2019 – è stato predisposto dalle educatrici del nido di Bra e dalle insegnanti delle scuole dell'Infanzia con la supervisione della dottoressa Silvia Spinelli, psicologa e psicoterapeuta, con l'obiettivo di far conoscere gli spazi scolastici cittadini e far vivere un'esperienza educativa e socializzante ai bambini che a settembre faranno il loro ingresso alla materna.



“L’Arca di Noè” si inserisce tra le iniziative a sostegno della genitorialità promosse dal Comune di Bra grazie anche alla collaborazione del "gruppo Continuità 0-14", equipe spontanea e unica sul territorio provinciale, formata da educatrici e insegnanti delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Medie, che periodicamente si riuniscono per condividere le esperienze vissute nei vari contesti educativi cittadini e proporre nuove attività educative e di supporto.



Maggiori informazioni chiamando il numero 0172/412062.