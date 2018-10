Realizzare per innovare: ecco l“Innovation Center” firmato ITT, nuova realtà specializzata a livello mondiale

“Visione, collaborazione con istituzioni e organi territoriali e azione.” E’ questa la formula vincente che ha permesso di realizzare in soli 16 mesi un progetto che sembrava impossibile. L’Innovation Center firmato ITT di Barge è ora una realtà che si colloca tra le eccellenze del tessuto industriale e tecnologico di tutta l’Italia, con un polo specializzato a livello mondiale dove solo nella ricerca e nello sviluppo saranno impegnati circa 170 dipendenti, principalmente italiani ma anche stranieri, concentrati sugli aspetti più digitali del settore.



Una scommessa forte sul domani ma soprattutto una promessa che è stata già mantenuta, con l’inaugurazione ufficiale svoltasi nella giornata di giovedì 27 settembre, alla presenza del governatore piemontese Sergio Chiamparino, dell’attuale Sindaco di Barge Piera Comba e del precedente Sindaco Luca Colombatto, di numerosi rappresentanti delle istituzioni civili e militari e con la benedizione del vescovo di Saluzzo Cristiano Bodo. A fare gli onori di casa per ITT non è mancata la presenza dei massimi vertici della multinazionale americana, con la partecipazione dell’Ing Luca Savi, Chief Operating Officer and President nonché annunciato Chief Executive Officer a partire dal prossimo 1 Gennaio 2019, il nuovo Presidente di ITT Motion Technologies, l’Ing. Carlo Ghirardo, il Project Director Innovation Center, Ing. Enzo Cappellini e il Dott. Luca Martinotto Chief Innovation Officer Motion Technologies. I numerosi ospiti sono stati intrattenuti dal robot umanoide Pepper, che ha interagito con i presenti rispondendo alle loro curiosità sull’Innovation Center.



Il nuovo centro di ricerca e sviluppo, nato da un’azione di collaborazione concreta tra ITT, istituzioni locali, Regione Piemonte, alcune eccellenze formative come il Politecnico di Torino e tutto un territorio, è stato realizzato in primis - fin dalla posa della prima pietra - grazie alla supervisione dell’Ing. Enzo Cappellini, Project Director Innovation Center: “Lavoro da più di 40 anni” - ha detto l’Ing. Cappellini - “ma nessun progetto di costruzione mi ha visto così intensamente ed emotivamente coinvolto. Una visione manageriale lungimirante che doveva diventare realtà in tempi molto brevi, ha tolto il sonno a più persone , ma innescato anche una reale energia positiva da parte di tanti attori coinvolti. La visione, la collaborazione e l’azione sono dovuti diventare ingredienti fondamentali per garantire un concreto risultato in tempi brevi. Creare un professionale team di lavoro e motivarlo verso un comune obiettivo è stata la chiave di gran parte del successo ottenuto. Nello sviluppo del progetto la flessibilità dello Studio Isola si è rivelata molto importante per portare avanti le diverse idee senza perdere di vista le direttive originali.

Si è lavorato molto sulla condivisione del progetto e del suo concept al fine d’allargare il consenso interno ed ottenere maggior supporto. Sono stato comunque molto fortunato a lavorare in un contesto sano da un punto di vista economico e orientato per DNA all’Innovazione”.



Il centro innovativo ITT, costituito da officina di vehicle testing e da uffici, è stato realizzato sullo «stile Silicon Valley» e presenta scrivanie non assegnate con spazi adeguati per ogni occasione, un luogo aperto, un ambiente diverso e innovativo in cui nessuno ha un ufficio personale, con scelte di interior che facilitino l’interscambio professionale. Un percorso difficile che richiede molta convinzione e la capacità di guidare gli altri verso il cambiamento. “Riteniamo che il manager” - dice l’Ing. Ghirardo -“debba essere visto come un esempio positivo del cambiamento, non come una persona attaccata a principi generali non in linea con il trend di mercato”.



A fare ricerca, sono soprattutto gli under 40. “L’edificio” - aggiunge l’Ing. Cappellini - era nato per ospitare solamente 70 persone, ma nel tempo - fortunatamente - ha trovato una dimensione più sensata e strategica. Si è riusciti a guardare lontano, pur di dare posto a circa 150 persone. L’Innovation Center rappresenterà un modello di riferimento per i ricercatori non solo italiani e contiamo che possa diventare un polo d’attrazione in un territorio che spesso ha difficoltà; dobbiamo competere nel mercato globale mettendo in circolazione idee e soluzioni innovative ad alto contenuto tecnologico e l’ambiente rappresenta uno stimolo.”



Non solo dunque un centro di ricerca avanzata, come inizialmente doveva essere, ma un centro d’innovazione in “Motion Technologies” che grazie all’investimento in questa struttura da oltre 6 milioni di euro permetterà di proiettare l’ITT nel futuro, con un orizzonte più ampio, pensando già oggi al 2028. “Siamo fiduciosi” - conclude l’Ing. Ghirardo - “che questo luogo ritenuto non credibile da un punto di vista industriale per la sua collocazione geografica, possa in realtà divenire una fucina di idee, un attrattivo polo per talenti e, speriamo, anche il motore per il futuro del nostro business”.