"Voce: Teaching the Art®": a scuola di canto tra Torino e Alba

Dopo il successo riscontrato lo scorso anno, avrà inizio nei giorni 17 e 18 novembre a Torino nella sede di Pro-Voice in via San Massimo 9, l’anno accademico 2018-2019 di "Voce: Teaching the Art®", ideato da Elisabetta Prodon e da Lorenzo Fammartino.



E’ invece fissata per il 27 ottobre la data di presentazione del medesimo corso ad Alba, nei locali del Dragonfly Studio in via Pierino Belli 12/C, ponendo così lo studio di registrazione albese anche come importante centro didattico per il canto.

La presentazione del corso è a numero chiuso, è quindi necessaria la prenotazione.



"Voce: Teaching the Art®" è uno dei primi corsi di formazione annuale per insegnanti di canto in Italia, il primo in Piemonte. Dedicato a chi è interessato ad approfondire il lavoro dell’insegnante di canto moderno in maniera specialistica, è stato creato da professionisti specialisti della voce per fornire agli allievi una solida base teorica e tecnica valida e applicabile in tutti gli ambiti musicali.

L’offerta didattica prevede circa 100 ore di lezione frontale su argomenti essenziali quali:

- tecnica vocale e codici di genere,

- pianificazione del percorso didattico e pedagogia,

- competenze musicali teoriche e pratiche, armonia applicata al pianoforte

- competenze linguistiche per il testo cantato,

- anatomofisiologia dell’apparato fonatorio,

- elementi di analisi percettivo-acustica,

- posturologia della voce nell’arte,

- elementi essenziali di patologia della voce,

- tecniche di amplificazione-registrazione della voce.



Il corso, a numero chiuso, avrà una durata di otto mesi, con incontri programmati per un weekend al mese, a partire a Torino dal 17-18 novembre 2018 fino a giugno 2019.



I partecipanti avranno la possibilità di ottenere un attestato di partecipazione sulla base delle frequenze o di concludere il corso con un esame a cui seguirà l’attestato di completamento del percorso didattico

DOCENTI

Elisabetta Prodon, cantante jazz e docente di canto moderno dal 1992, consulente per il Teatro Regio e per conservatori a indirizzo jazz.

Lorenzo Fammartino, logopedista, specializzato alla Nuova Artec Sas (Milano) in terapia della voce, della comunicazione e delle funzioni orali.



Per i corsi realizzati a Torino: Alessandro Taricco e Giampiero Ferrando, titolari dello Studio Riverside, specialisti nella produzione di musica jazz



Per i corsi realizzati ad Alba: Filippo Cosentino, musicista e produttore titolare del Dragonfly Studio, vice-presidente dell’Associazione Milleunanota attiva sul territorio di Langhe-Roero nell’organizzazione e promozione culturale di eventi, è specialista nella produzione e arrangiamento di musica per cantautori, jazz, blues e acustica



Sono inoltre previste due giornate di intervento con:

- un medico-chirurgo specialista in foniatria, per affrontare i più comuni problemi derivanti dalla patologia vocale.

- un fisioterapista specializzato in posturologia, al fine di poter apprendere i principi minimi di allineamento verticale e postura del capo correlati alla voce artistica.



Per info contattare: info@elisabettaprodon.com oppure lux.fammartino@gmail.com

3478539163 oppure 3273242717.