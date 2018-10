Valle Maira, Valle Vermenagna e Fossano protagoniste delle giornate d'autunno del Fai (VIDEO)

Tre diversi itinerari per assaporare al meglio le giornate Fai d’autunno in programma per sabato 13 e domenica 14 ottobre, evento realizzato dai gruppi Fai giovani e dalle delegazioni a sostegno della campagna di raccolta fondi “Ricordiamoci di salvare l’Italia”, attiva fino al 31 ottobre.



In provincia di Cuneo saranno oltre 50 i volontari attivi sul territorio che opereranno nei luoghi “nascosti” scelti per questa edizione del 2018.



Quest’anno sarà la montagna a farla da padrona con due delle vallate più amate della Granda: la Valle Maira e la Valle Vermenagna.





Nella prima il gruppo Fai di Saluzzo organizzerà per sabato 13 ottobre alle 10,30 un incontro dal titolo “Pensieri e parole per ricordare Alberto Bersani” presso la cappella di San Salvatore a Macra. L’evento è dedicato al fondatore della delegazione Fai Cuneo recentemente scomparso. La giornata di sabato proseguirà nel pomeriggio con la visita alla cappella di San Salvatore, uno dei più antichi monumenti religiosi presenti in questa zona, simbolo della vallata. L’indomani, domenica 14 ottobre, si potrà scoprire la chiesa parrocchiale Sant’Antonio in frazione Monastero di Dronero e la chiesa di San Peyre a Stroppo.



Con la tessera di iscrizione al Fai sarà possibile visitare la Villa del Vescovo a Dronero e l’Ospedale del Caudano di Stroppo oltre ad accedere ai tre siti della Valle Maira con un’agevolazione a partire da 5 euro.



Limone Piemonte sarà l’altra protagonista di queste giornate d’autunno con visite alla Chiesa Parrocchiale di San Pietro in vincoli, all’antica fontana in pietra, il museo dello sci nella biblioteca, l’ex Confraternita di San Sebastiano e la possibilità di percorrere l’antica via romana e gli impianti di risalita del Sole con l’e-bike messe a disposizione da BotteroSki.



In esclusiva per i tesserati la visita alla Chiesa dei Cappuccini e la visita guidata del centro storico di Limone. Il weekend del Fai a Limone sarà animato dal gruppo storico dell’Abbaya e la castagnata in piazza San Sebastiano organizzata dalla Pro Loco.



Il terzo itinerario scelto per il weekend del 13 e 14 ottobre sarà in pianura nella citta degli Acaja. A Fossano domenica 14 ottobre si terrà una passeggiata lungo i canali fossanesi, indispensabili per l’agricoltura, fondamentali per lo sviluppo industriale della città. Questi sono ancora visibili mentre in molti punti sono stati ricoperti, ma da secoli sono stati il sistema arterioso di Fossano con i loro lavatoi ormai retaggio di un tempo passato. Il percorso “Andar per acque, Fossano e i suoi canali” partirà da via Nazario Sauro. La giornata sarà preceduta da un convegno, sabato 6 ottobre alle ore 10 nel Salone d’onore della Crf sulla storia dei canali fossanesi.



Le giornate Fai di autunno coinvolgeranno anche quest’edizione il Castello di Manta, unico bene Fai della provincia di Cuneo. Sabato e domenica si potranno ammirare le sue sale affrescate in un percorso che permetterà di visitare la Sala degli Alberi recentemente aperta al pubblico e la Galleria di Michele Antonio, oggetto di un importante restauro che vedrà riaprire le finestre d’affaccio sulla corte interna del Castello.



In esclusiva per i tesserati sarà possibile visitare, grazie ad una speciale concessione dei Conti De Rege, una parte del catello mai aperta al pubblico cioè il giardino sulle Mura del Castello.



In tutti gli appuntamenti in programma per le giornate d’autunno del Fai sarà possibile partecipare alla nona edizione del censimento nazionale “I luoghi del cuore”. In provincia di Cuneo i luoghi più votati nella classifica provvisoria sono la “Strada del Vallone di Elva”, la “Antica Fornace Gaiero” di Dogliani e il “Monastero San Biagio” di Mondovì.



Tutte gli approfondimenti sugli appuntamenti in programma si possono consultare sul sito www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-autunno/ o tramite l’app del Fai scaricabile su smartphone o tablet in tutti gli store Android e iOs.