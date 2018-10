"Ciao Totò, sarai sempre con noi": il commovente addio al 25enne di Mondovì Antonio Pugliese

Profondo, immenso dolore: nel silenzio del sagrato della chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria parlano gli occhi lucidi, i volti rigati dalle lacrime, gli abbracci di conforto.



I funerali di Antonio Pugliese, il 25enne di Mondovì tragicamente deceduto in seguito a un malore (una grave crisi respiratoria) che l'ha colpito nel fine settimana mentre stava assistendo al concerto degli artisti Dimitri Vegas e Like Mike presso la "Mondovicino Arena", sono stati permeati da un incontrovertibile sentimento di smarrimento, favorito da un lutto totalmente inaspettato e inaccettabile.



La salma del giovane monregalese è giunta in chiesa poco prima delle 15, proveniente dall'ospedale "Regina Montis Regalis", dove il ragazzo era stato trasportato in codice rosso dai sanitari del 118 nella notte fra sabato 29 e domenica 30 settembre.



Durante la cerimonia gli sono stati dedicati la preghiera di Sant'Agostino e un delicato e sentito ricordo da parte della dirigenza della "Metelli Group", azienda per la quale lavorava come operaio presso la "Fri.Tech", che riportiamo di seguito: "Antonio era un grande lavoratore, efficiente e sempre disponibile. Antonio era soprattutto un grande esperto di valori, come onestà e rispetto verso chiunque e con voglia di mettersi in gioco. Con il suo sorriso trasmetteva felicità, simpatia, ottimismo. Sapeva integrare perfettamente professionalità e umanità: non è una cosa da tutti, specialmente per un ragazzo di 25 anni. Tutti questi valori non andranno persi, sarà per noi fondamentale conservarli e trasmetterli".



All'uscita dalla chiesa, gli amici hanno accompagnato il feretro con un lancio di petali di rose bianche e hanno fatto alzare in volo colombe bianche e palloncini, quattro dei quali andavano a comporre la scritta "Totò", come tutti, simpaticamente, lo chiamavano.



Antonio lascia la mamma Maria, il papà Francesco, la nonna Grazia e la fidanzata Fiamma con i genitori e la sorella Giada.



Le Sante Messe di Settima e Trigesima saranno celebrate rispettivamente alle 18 di sabato 13 ottobre e di sabato 3 novembre presso la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in via Cuneo 19.