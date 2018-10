Dall'italiano per mamme straniere al ricordo dei benefattori: le tante iniziative di Oasi Giovani a Savigliano

Anche quest'anno Oasi Giovani intende ricordare i propri benefattori di ieri e di oggi. La onlus che offre servizi socio-educativi dall'infanzia fino all'adolescenza ha infatti in programma per venerdì 19 ottobre la terza “Giornata del ricordo e del ringraziamento dei benefattori”.



“Si tratta di un giorno di festeggiamenti e di ricordo – spiega il presidente dell'ente Gianfranco Saglione – di tutti coloro che hanno pensato e pensano generosamente ai bisogni assistenziali ed educativi dei propri concittadini”.



Al mattino, alle 9.30, si svolgerà la messa in ricordo dei benefattori presso la chiesa delle Orfane. Alle 15, a palazzo Taffini, si svolgerà il seminario “Terzo settore ed imprenditoria: una collaborazione possibile”. Interverranno Alberto Cuttica, consulente e formatore nonprofit, e l'imprenditore Livio Bertola, fondatore dell'Associazione Italiana Imprenditori per l'Economia di Comunione.



La giornata proseguirà, sempre a palazzo Taffini, con un apericena e – dalle 20.45 – con la consegna dei diplomi di merito ai benefattori dell'anno. A seguire, la direttrice del museo civico Rosalba Belmondo proporrà approfondimenti storici sul tema dell'assistenza all'infanzia a Savigliano tra '800 e '900; mentre la ricercatrice Francesca Fiocco farà alcuni cenni sui filantropi saviglianesi.



La giornata del 19 non è però l'unica attività in cantiere per Oasi Giovani, come illustrato dall'ente in una conferenza stampa svoltasi questa mattina.



A fine ottobre partirà un corso di lingua italiana per mamme straniere, in collaborazione con la Caritas cittadina.



“Il corso – spiegano i promotori – sarà rivolto a chi ha figli frequentanti l'Oasi o a persone segnalate dalla Caritas. Mira a far conoscere la lingua italiana, grande veicolo d'integrazione”.



Novità anche per il “Progetto Oceano”, serie di laboratori con cui la onlus intende avvicinare i giovani nella fascia 14-18 anni. I corsi – che spaziano dal cinema alla fotografia, dalla lingua inglese ai giochi tavola – inizieranno da novembre.

“La novità di quest'anno – spiega il responsabile del progetto Marco Benigni – è che “Oceano” avrà una propria sede in corso Roma 111, dove prima c'era l'Informagiovani. Sarà un luogo aperto a tutti, iscritti e non iscritti, ogni lunedì dalle 12.30 alle 15, dal 5 novembre prossimo”.



Sempre in casa Oasi, partirà poi uno sportello informativo per aiutare i genitori dei propri ragazzi a districarsi tra burocrazia e modulistica scolastica. Sarà aperto ogni mercoledì pomeriggio e curato da due volontarie.



“Domenica 21 ottobre – conclude Gianfranco Saglione – avremo infine l'ultima delle “passeggiate domenicali” che organizziamo durante l'anno. Andremo a camminare sul sentiero lungolago a Pontechianale: la partecipazione è gratuita e aperta a tutti”.



Per ogni informazione è possibile contattare lo 0172.712584.