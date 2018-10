Alba, in Fiera torna il Mercatino dei Bambini

I bambini di età non superiore ai 14 anni possono esporre, scambiare o vendere beni usati di loro proprietà all’interno del grande mercato ambulante della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, nelle quattro domeniche del 7, 14, 21 e 28 ottobre, dalle ore 9 alle ore 20 in corso Piave, corso Langhe, viale Vico e piazza Cristo Re.



Gli spazi dedicati esclusivamente ai bambini sono sui marciapiedi in corso Piave (nell’area compresa tra via San Pio V e il distributore di benzina), l’area verde “Maestri del Lavoro” di corso Piave e i portici di piazza Cristo Re.

Secondo l’ordinanza del sindaco, i suddetti spazi sono dedicati esclusivamente ai bambini di età non superiore ai 14 anni, autorizzati da un genitore o da chi ne eserciti la patria potestà.



Possono scambiare o vendere solo beni usati di proprietà dei bambini e per bambini come ad esempio giocattoli, libri, fumetti, giornalini, figurine, Cd e Dvd di musica e film, bigiotteria e attrezzature sportive per bambini.

Non è possibile commercializzare o scambiare articoli nuovi o articoli per adulti e qualsiasi altro oggetto contrario allo spirito e alle finalità del mercatino.

Lo scambio è gestito dal minore con la presenza dell’eventuale adulto in veste di accompagnatore, responsabile del controllo e della sorveglianza del proprio bambino.



“Anche quest’anno – spiega il sindaco Maurizio Marello – l’Amministrazione dedica degli spazi a questo speciale mercatino dei piccoli. Continuando questa bella tradizione, l’abbiamo regolamentata come vero e proprio luogo per il baratto, esclusivamente tra bambini, individuando delle aree dedicate dove i bambini possono scambiare o vendere le proprie cose sotto l’occhio vigile dei propri genitori”.



“La presenza dei bambini vicino alle altre bancarelle del mercato ambulante è un’iniziativa plurivaloriale – spiega l’assessore comunale al Commercio Massimo Scavino – perché, da un lato, la presenza dei piccoli colora e vivacizza le diverse zone e dall’altro porta in fiera l’aspetto ludico, sociale e il grande valore pedagogico, insegnando ai piccoli l’importante valore delle cose».



I bambini che desiderano partecipare al Mercatino devono chiedere ai genitori di presentare domanda al Comune di Alba - Polizia Municipale su apposito modulo scaricabile dal sito internet dell’ente all’indirizzo: www.comune.alba.cn.it/images/stories/UfficiEservizi/legali/polizia_municipale/modulistica/mercatinobambinicorsopiave.pdf.