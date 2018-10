Alba ha tagliato il nastro del suo Mercato Mondiale: la Fiera 2018 può partire (FOTO E VIDEO)

E fiera sia. Dopo la cerimonia andata in scena nel tardo pomeriggio di oggi nella Sala Abbado del Teatro Sociale, il taglio del nastro nel Mercato Mondiale del Tartufo allestito nel cortile della Maddalena ha dato ufficialmente il via all’88ª edizione del grande evento albese.



Partecipato il momento al Busca, dove ospiti d’onore erano le otto realtà italiane che con Alba condividono il riconoscimento di “città creativa Unesco”.

In apertura il saluto del presidente dell’Ente Fiera Liliana Allena, che si è soffermata sul tema di questa edizione, “Tra terra e luna”, evocando la magia che accompagna i trifolao in notti di cerca che quest’anno promettono un’annata particolarmente favorevole. “In queste otto settimane – ha detto Allena - Alba sarà protagonista di un evento al centro delle attenzioni di un pubblico sempre più internazionale, che negli anni ha dimostrato di apprezzare la nostra proposta fatta di gastronomia, arte e cultura”.La presidente ha anticipato poi i tanti momenti che attendono la rassegna da qui al prossimo 11 novembre, “quando l’Asta Mondiale del Tartufo ci collegherà nuovamente con Hong Kong e Dubai, ma anche con Matera, capitale della cultura 2019”, rivolgendo poi un ringraziamento alla Giostra e ai borghi “che lavorano un anno dando alla città un contributo straordinario, ma anche ad artisti come Valerio Berruti, di cui domani si inaugura la mostra nel coro della Maddalena, alla famiglia Ceretto, promotrice di una nuova grande iniziativa d’arte con ospite Patti Smith, alla Fondazione Ferrero e alla Fondazione Crc, che arricchiranno l’offerta culturale della città con due grandissimi eventi espositivi”.Sul palco sono poi saliti il governatore piemontese Sergio Chiamparino, l’ambasciatrice per le buone pratiche Unesco Francesca Merloni, l’assessore al Turismo per la Città di Torino Alberto Sacco, il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini, i primi cittadini di Carrara, Francesco De Pasquale, e di Fabriano, Gabriele Santarelli, insieme al sindaco Maurizio Marello e al vicedirettore de “La Stampa” Luca Ubaldeschi.Il saluto di Marello, alla sua ultima Fiera, ha anticipato il confronto tra le città creative italiane: “Volevamo celebrare insieme a loro il secondo traguardo Unesco raggiunto dalla nostra città. Dopo quello di Doha 2014, a ottobre dello scorso anno la nostra gastronomia d’eccellenza ci è valsa l’ingresso tra le 9 realtà italiane e le 140 del mondo cui l’ente internazionale riserva questo tributo per le loro produzioni di eccellenza. Crediamo sia estremamente importante non tanto per la targa che abbiamo affisso in municipio, ma per le relazioni internazionali che questo riconoscimento ci ha aperto e ci aprirà. E volevamo che la Fiera fosse inaugurata dai sindaci: lo avevamo già fatto nel 2014, allora per protestare contro lo scippo del nostro tribunale. Oggi lo facciamo in termini di proposta, per ricordare che in prima linea nel mandare avanti gli eccezionali territori del nostro Paese spesso sono i sindaci, che nei nostri Comuni ci sono tante buone pratiche. Questo delle città creative è una pratica buonissima che aprirà a tutti quanti noi nuovi orizzonti”.La presenza sul palco del governatore Chiamparino ha poi concesso un aggiornamento sulle due eterni questioni della storia recente albese. “Entro Natale il nuovo ospedale sarà consegnato alle comunità albese e braidese”, ha assicurato il presidente regionale, che in tema di Asti-Cuneo ha invece scherzato sulle complicate relazioni finora intrattenute col ministro Toninelli e – tema di giornata, con la lettera spedita al presidente del Consiglio – col governo Conte.L’ultimo momento in teatro prima di incamminarsi alla volta del municipio, dove è stata scoperta la targa che testimonia il riconoscimento Unesco, e del Mercato Mondiale per il taglio del nastro, Marello ha accolto sul palco vicesindaco di Genova Stefano Balleari e il sindaco di Norcia Nicola Alemanno.“Una comunità che inizia una grande festa non può fare finta di nulla”, ha detto il sindaco manifestando la vicinanza albese alla comunità ligure ferita dal crollo del ponte Morandi e a quella della città umbra, devastata dal terremoto dell'ottobre 20

16.