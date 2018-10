Le elezioni provinciali accentuano le divisioni tra Forza Italia e Lega

Se le elezioni per il rinnovo della Provincia dovevano essere una sorta di prova generale per rinsaldare l’alleanza di centrodestra per le regionali, non si può dire che il risultato sia entusiasmante.

Forza Italia lavora per sé, Fratelli d’Italia risulta non pervenuto e la Lega si guarda bene dal farsi coinvolgere in una partita nella quale sa che porterebbe a casa un magro bottino. Tuttavia, ha indispettito non poco i maggiorenti di Forza Italia il fatto che il segretario provinciale della Lega e senatore Giorgio Bergesio abbia avuto un incontro a Cuneo (davanti ad una pinta di birra, a margine dell’Oktober Fest) per strappare uno strapunto in una lista unitaria per qualche amministratore del suo partito.

Bergesio rimanda al mittente l’insinuazione: “Nessuna trattativa occulta, come è solito insinuare chi mette in giro queste voci. La trattativa la sta gestendo, credo, ad oggi Forza Italia, che rimane il nostro interlocutore insieme a Fratelli d’Italia come centrodestra. Io non ho alcuna news di rilievo”. Aggiunge il numero uno della Lega cuneese: “Ad ora noi non partecipiamo nel modo più assoluto! Se non c’è un accordo chiaro, in base al reale peso politico all’interno del centrodestra, che oggi non mi pare esserci, non ci permetteremo, come Consiglio Provinciale Lega, di riesaminare quanto deliberato nei giorni scorsi. La nostra scelta è politicamente coerente con quanto avvenuto dal 2014 ad oggi. Credo – conclude - sia stata apprezzata e premiata dai nostri elettori come dimostra il risultato del 4 marzo scorso”.

In verità, analogo incontro (sempre davanti ad una pinta di birra, ma questa volta a Strasburgo) è avvenuto tra il sindaco di Cuneo e presidente uscente della Provincia Federico Borgna e l’europarlamentare azzurro Alberto Cirio. Si erano ravvisati gli estremi di una possibile intesa, che poi però non è stata perfezionata. In realtà, tutti trattano con tutti più o meno sottobanco, ma la diffidenza regna sovrana: tra schieramenti avversari, nelle rispettive coalizioni e all’interno degli stessi partiti. Le difficoltà che si stanno riscontrando nella raccolta delle 429 firme necessarie per formalizzare le candidature alla presidenza fanno ipotizzare che il compromesso possa essere ancora dietro l’angolo. L’area Borgna sarebbe disposta a mollare qualche posto, ma chiede a Forza Italia che faccia fare un passo indietro allo sfidante Bruno Viale, sindaco di Roaschia. Resta da capire perché per una partita come quella della Provincia, per la quale ci sono più grane che vantaggi, si stiano profondendo così tante, inutili energie.