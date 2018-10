Legale e cosa non lo è – C'era una volta in America

Once Upon a Time in America (“C'era una volta in America”) è un film del 1984 scritto da Sergio Leone, Leonardo Benvenuti, Piero De Bernardi, Enrico Medioli, Franco Arcalli e Franco Ferrini a partire dal soggetto del libro di Herry Gray, e diretto dallo stesso Leone.

Attraverso salti in diverse linee temporali assistiamo alla triste parabola degli amici “Noodles” e “Max”, che dall'America del proibizionismo fino al 1968 si muovono in un panorama in cui gangster, politici, sindacalisti e forze dell'ordine sono tutto tranne che diversi l'uno dagli altri... e in cui l'amore non può che portare al dolore. C

redo non ci sia mai stata una settimana, nel nostro bel mondo, in cui la disputa tra ciò che viene ritenuto legale (o illegale) dall'ordinamento della società e ciò che la maggior parte delle persone dovrebbe ritenere esserlo hanno avuto così tanto da dire e da discutere.

E non parlo di quel che è successo a Riace e dell'arresto di Domenico Lucano – il sindaco sotto la cui amministrazione la cittadina è diventata simbolo della buona convivenza tra autoctoni e immigrati - , o almeno non solo. Parlo per esempio dell'Iran, uno stato che certo non brilla per progressismo e larghe vedute in cui è ufficialmente attivo il proibizionismo per quanto riguarda (per esempio) gli alcolici.

Uno stato in cui, per reazione, il commercio illegale di prodotti alcolici frutta – secondo stime riportare per esempio da La Repubblica – qualcosa come 730 milioni di dollari l'anno. Uno stato in cui si prevede, per chi fa parte del raket, multe salatissime e 80 frustate. Uno stato in cui almeno 42 persone negli ultimi giorni sono morte per aver ingerito alcol con all'interno tracce di metanolo: altre 16 hanno perso la vista e 170 hanno dovuto sottoporsi a dialisi.

Esatto, per qualcosa che in buona parte del resto del mondo è stata superata da almeno 80 anni.

Anche “C'era una volta in America”, capolavoro assoluto del genio Sergio Leone e senza alcun dubbio tra i film più indimenticabili della storia del cinema, parla di proibizionismo. O meglio: parla di persone negli anni del proibizionismo, e di come queste persone usino il proibizionismo per il proprio personale tornaconto, a prescindere dalla percezione che la società ha di loro. Figure bieche e oscure, crepuscolari, che cedono facilmente al proprio lato oscuro.

E' chiaro che il concetto di legalità sia una questione fondamentalmente culturale e non (o non solo) etico-morale. E la cultura è un po' come i capelli: ognuno ha i propri, più o meno diversi o più o meno uguali a quelli degli altri, alcuni ne hanno molti, altri non ne hanno proprio nessuno, altri ancora se li radono di propria spontanea volontà. Ci possono essere indicazioni di stile, ovviamente, ma nella maggior parte dei casi ognuno fa un po' come gli pare (fermo restando che debba prendersi le proprie responsabilità).

Ecco, ognuno fa un po' come gli pare. Qui sta il centro di tutto quanto: legalità è convenzione, un “fare così perché abbiamo sperimentato il contrario (o crediamo di averlo fatto) e non ci piace”.

Ma vivere in comunità significa mettere il fare come ci pare inevitabilmente al servizio di quello degli altri, che esista qualcuno che ci obblighi a farlo o meno.

Insomma: se il livello culturale di un popolo è davvero cartina al tornasole del proprio livello di gestione della società stessa, chi si salverà? Noi? Gli iraniani? O nessuno dei due?