Sicurezza durante la Fiera del tartufo di Alba: 120 uomini, una sala interforze e videosorveglianza in città

I cittadini non ci fanno più di tanto caso, ma dietro ogni grande evento c'è un lavoro di mesi sul fronte non solo dell'organizzazione ma anche e soprattutto, dopo i drmmatici fatti di piazza san Carlo a Torino, di previsione e relativa gestione di qualunque tipo di emergenza.

Ieri ha preso ufficialmente il via la Fiera del Tartufo di Alba, evento che durerà 8 settimane e che porterà in città decine di migliaia di visitatori, in particolare in alcuni weekend, a partire da quello attuale, con il "Palio degli asini" in programma domani 7 ottobre.

"Il piano di sicurezza" - ha spiegato il Questore di Cuneo Emanuele Ricifari - è molto simile a quello del 2017, ma sono state aggiunte e soprattutto perfezionate alcune cose. In particolare ci sarà un unico centro di gestione, presso il comando di Polizia Municipale, da dove verrà gestito tutto. Le chiamate che arriveranno al 112 saranno trasferite in questo centro di secondo livello, da dove verrà gestita qualunque esigenza".

In questa sala saranno presenti i responsabili - o i loro delegati - delle forze di polizia, dei vigili del fuoco o degli AIB e dell'emergenza sanitaria. La parola d'ordine è infatti quella della concertazione degli interventi: gestendo il tutto da un'unica cabina di regia, si eviterà ciò che in passato è già successo, ossia che confluiscano su un intervento due enti del soccorso, per esempio, e che da un'altra parte non arrivi nessuno.

Per i momenti di maggior affluenza è previsto un impiego di 120-130 uomini tra Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale. Da Torino arriveranno anche gli agenti del reparto prevenzione crimine e ci saranno anche gli UOPI (Unità operative di pronto intervemto). Non solo: la città, grazie al sistema di videosorveglianza, sarà costantemente monitorata e ci saranno anche delle immagini dall'alto, in modo da poter avere una visione più ampia delle aree in cui maggiore sarà l'agffluenza di turisti e visitatori.

C’è anche quello della sicurezza della manifestazione tra i fronti che impegnano in questi giorni l’Amministrazione albese e le diverse forze di polizia coinvolte nella gestione della grande rassegna autunnale al via ufficialmente questo venerdì.



Un primo assaggio di quanto attende la città nelle prossime settimane la Municipale albese lo ha già avuto nel weekend appena passato, e in special modo sabato sera, quando l’investitura del podestà in piazza Duomo e l’apertura del luna park di piazza Medford hanno richiamato un flusso di visitatori che ha messo a dura prova la viabilità nell’area prossima al centro storico, costringendo i vigili a chiudere temporaneamente gli accessi al ponte sabaudo per le provenienze da Mussotto.



Proprio l’organizzazione delle misure di sicurezza messe a punto dal Comune sarà al centro di una riunione operativa in programma domani, mercoledì 3 ottobre, in municipio alle 11, quando il sindaco Maurizio Marello e il comandante della Municipale Antonio Di Ciancia si confronteranno sul tema col nuovo questore di Cuneo Emanuele Ricifari, interessato anche a compiere un sopralluogo delle aree interessate dalla manifestazione.



All’incontro parteciperanno anche i responsabili dei servizi di emergenza 112 e 118, quelli dei volontari del soccorso di Croce Rossa e Asava, e il coordinamento delle associazioni cittadine, a partire da quelle che si occupano di protezione civile.



Sul tavolo ci saranno i dettagli operativi del centro di coordinamento, cabina di regia delle emergenze che per la prima volta verrà allestita presso la Municipale con l’obiettivo di ottimizzare l’organizzazione degli interventi in caso di eventuali necessità.



La misura – che si unirà alla posa di new jersey e barriere anti sfondamento, già viste nella passata edizione – rappresenta la principale novità del piano di sicurezza redatto nei mesi scorsi dagli esperti del Comune, inviato a fine agosto in Prefettura e nelle scorse settimane passato al vaglio del Comitato Provinciale per la Sicurezza e l’Ordine pubblico, mentre i dettagli del conseguente protocollo operativo sono già stati oggetto di una prima riunione in Questura.



Il piano prevede poi specifiche misure operative e competenze collegate a zone interessate da particolari eventi o attrazioni, come i Mercati della Fiera, il centro storico e il percorso attraversato dalla sfilata storica che precede come sempre il Palio.

Il primo importante test per il lavoro di vigili e forze di sicurezza è quello previsto già per questo fine settimana, con la novità rappresentata da inaugurazione della Fiera e corsa del Palio concentrati in un unico fine settimana.