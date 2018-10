Ad un mese dall'avvio della Fiera del Porro, già sold out quattro eventi gastronomici

Pienone a un mese esatto dal taglio del nastro. La Fiera del Porro di Cervere, appena aperti i centralini telefonici, ha già dovuto mettere il cartello "tutto esaurito" a 4 eventi enogastronomici, compresa la Serata delle Eccellenze in compagnia delle Città "Gemelle del Gusto".

Comune e Pro loco invitano tuttavia a cogliere le molte altre opportunità offerte dalla kermesse regina dell'autunno che taglierà il nastro inaugurale sabato 10 novembre. Come spiega il presidente degli Amici della Pro loco Giovanni Rinero, "il sistema delle prenotazioni telefoniche è un meccanismo oramai collaudato da alcune edizioni della Fiera e attraverso il quale siamo in grado di gestire nel modo migliore il servizio in cucina e ai tavoli in un contesto fluido e di sicurezza per gli avventori del PalaPorro di piazza San Sebastiano. Dal 10 al 25 novembre, va ricordato, gli eventi su prenotazione sono 6 fra pranzi e cene della domenica a cui si aggiungono 4 eventi speciali. Fra questi ultimi, sono ancora disponibili diversi posti alle Serate Pesce & Porro di mercoledì 14 novembre, Giovani di venerdì 16 e Birra Baladin di mercoledì 21. Per quanto riguarda invece la sestina di appuntamenti domenicali, il "tutto esaurito" ha riguardato fin da subito i pranzi, mentre alle cene le prenotazioni sono ancora in corso e stanno procedendo molto bene. L'andamento dei contatti che stiamo ricevendo, al fine di completare tutti i tasselli del programma, conferma la vocazione oramai più che provinciale di una Fiera di riferimento per i golosi provenienti dall'intero Nord Ovest. Segno che chi ha già prenotato una o più volte tende a fare ritorno a Cervere in comitiva o con la propria famiglia. Un motivo di orgoglio per noi e per tutti i Volontari, giovani e di ogni età, che rinnovano la propria adesione a collaborare diventando essi stessi "ambasciatori" del Porro e della nostra splendida valle e Città".Mentre le date sono oramai ufficializzate, e disponibili sulla pagina Facebook del Comune e della kermesse in specifico, resta massima la suspence sui menu e sulla giornata inaugurale che sarà scandita dall'attesa consegna del Porro d'Oro. "Cervere è Fiera di dare il benvenuto ai propri Ospiti e Visitatori, perché ogni persona e famiglia venuta qui per la prima volta è portata a farvi ritorno nell'edizione successiva e negli altri 11 mesi dell'anno, con un ritorno importante per le attività artigianali e commerciali cittadine. Il lavoro di Pro loco, Giovani, Volontari e Associazioni a ogni livello è ineguagliabile in quanto a generosità e preparazione, e trova negli uffici del Comune, che ringrazio alla pari, il massimo della professionalità e della collaborazione amministrativa e normativa, aspetto questo altrettanto fondamentale per la riuscita totale della kermesse. Vi sono tutte le condizioni per esaltare un Porro sempre più attrattivo per le altre eccellenze provinciali e regionali a tavola e che quindi conferma il ruolo dei nostri Produttori e del loro Consorzio di tutela e valorizzazione. Nel corso di queste settimane tante ulteriori sorprese saranno svelate. Per intanto, buona prenotazione".

Gli eventi gastronomici ancora a disposizione degli interessati sono quindi le cene domenicali di 11, 18 e 25 novembre e le tre serate speciali su Baladin, Giovani e Pesce della Liguria: per questi, Amministrazione comunale e Pro loco mettono a disposizione le tre linee telefoniche 334/3080090, 339/1885313 e, fino al 31 ottobre, 389/9435326. Si affiancano a essi le Serate a ingresso libero nei giorni del 10, 12, 17, 19 e 24 novembre.