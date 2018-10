Mondovì: dal 2019 spariranno i cassonetti per la raccolta degli abiti usati?

"È da oltre un anno che porto avanti la mia personale battaglia su quest'aspetto - dichiara l'assessore all'Ambiente Erika Chiecchio -. Inizialmente, in seguito alle segnalazioni di abbandono dei vestiti all'esterno dei contenitori, abbiamo scelto di spostarli nei pressi delle caserme cittadine, nella speranza che fungessero da deterrente. Purtroppo non ha funzionato e allora li abbiamo trasferiti tutti in via Trento, in un'area videosorvegliata, convinti di risolvere definitivamente il problema".