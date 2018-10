Prolungata fino all'11 ottobre la Settimana del Benessere sessuale alla Cavallerizza di Torino

Progetto Millennials-Z vs Sesso Prolungata la Settimana del Benessere Sessuale fino all' 11 ottobre e si va verso il Pre Off evento di giovedì 11 ottobre per confrontarsi sui temi più attuali del sesso. #Millennials-Z vs Sesso. Come vivono il rapporto con il sesso i ragazzi che sono nati nel nuovo millennio? Abituati a consumare tutto e subito anche il rapporto affettivo rischia di non avere più valore e per superare la paura dell’insuccesso si abusa di alcol e droghe.

Dall’11 al 13 di ottobre alla Cavallerizza di Torino, in via Verdi 9 si riuniranno gli specialisti del settore per discutere sul rapporto tra gli italiani e il sesso e dal 1° al 6 ottobre con l'Associazione EloVir92 l’apertura straordinaria di “spazi d'ascolto gratuiti”per i ragazzi con gli specialisti del settore. Torino, ottobre 2018 –

La Settimana del Benessere Sessuale prevista nel Progetto Millennials vs Sesso dall' 1 al 6 ottobre è stata prolungata per le diverse richieste di prenotazione fino all'11 ottobre. Proprio in questa data aprirà dall' ’11/13 ottobre il Congresso Nazionale di Sessuologia Scientifica organizzato dalla FISS (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica) diretto dal Dott. Giorgio Del Noce specialista in andrologia e sessuologia, tre giorni in cui i protagonisti del mondo scientifico della sessuologia, ginecologia, andrologia e psicologia a livello Internazionale si confronteranno su di un tema di grande valore sociale e strutturale per la persona: il rapporto con il sesso.

A sua volta l'evento finale del intero Progetto Millennials vs Sesso arriverà nella sua fase conclusiva la mattina dell' 11 ottobre dalle h 9 alle h 13 al Teatro San Massimo di via Provana 6 per un confronto diretto sui temi più sensibili del mondo del sesso e dei millennials-Z. Saranno ospiti in questo confronto interattivo con i ragazzi artisti come Joshua Held, Andrea Villa, NeroArgento, Rödja, Ema Olly, Associazioni Studentesche del mondo universitario, VolTo con il suo Presidente Silvio Magliano, la Croce Rossa Giovani, il Progetto Itinerante Notturno e il SISM. I temi trattati durante il confronto vanno dal dating up cybersex ai ruoli ne rapporto fra due persone, alla sessualità 4.0 ovvero la fluidità di genere.

Il progetto #Millennials-Z vs Sesso vuole portare e comunicare alla generazione Millennials un diverso atteggiamento per invogliarla ad accrescere la loro visione sentimentale e per agire e pensare in modo costruttivo. Tutte queste domande e tematiche hanno portato l'Associazione EloVir92 a considerare importante costruire, per la prima volta in Italia, un progetto innovativo ed unico in occasione del Congresso Nazionale FISS che si potesse interfacciare direttamente con le nuove realtà e dimensioni del rapporto sentimentale sia tra giovani che non e in modo interattivo con il territorio.

I giovani delle Facoltà dell’Università degli Studi di Torino (Economia, Campus Einaudi, Psicologia), del Politecnico di Torino e della Facoltà di Medicina e Chirurgia sono stati pronti ad accogliere in maniera costruttiva e positiva quest'iniziativa pilota a livello Nazionale ideata e organizzata dall'Associazione EloVir92 in concomitanza con la Settimana del Benessere Sessuale Nazionale dall'1 al 6 ottobre 2018. Il progetto “Millennial-Z vs Sesso” prevedeva , nel suo primo step l’apertura temporanea di consultazioni gratuite su prenotazione diversi spazi d'ascolto liberi e gratuiti presso la Clinica Promea,la Maison Babi e la Libra e con un servizio di prenotazione telefonica allo 011 591709 o digitale tramite pagina Facebook e gestiti da medici e psicologi della Scuola di Sessuologia Clinica di Torino del Dott. Giorgio Del Noce, e collaboratori dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte.

Il Progetto Millennials Vs Sesso è stato ideato e realizzato dall' Associazione EloVir92, approvato e supportato dal Dott. Giorgio Del Noce in qualità di Presidente del Congresso e sostenuto dalle Associazioni Studentesche delle varie Facoltà Universitarie del territorio. Ha ottenuto i Patrocini della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale, della Città Metropolitana di Torino e della Città di Torino. Nella costruzione del percorso l'Associazione EloVir92 è stata affiancata dall'Ordine degli Psicologi del Piemonte. Per info e prenotazioni 011 59 17 09 / 335 6466233 elovir92@gmail.com pagina fb : https://www.facebook.com/events/1990713944573998/