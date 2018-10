Tanti eventi in questa prima domenica di ottobre tra castagne, birra e tartufo

Tantissimi gli eventi e le proposte tra i quali scegliere in questa prima domenica di ottobre.

Partiamo da Cuneo, dove andrà in scena il gran finale dell’Oktoberfest Cuneo, in programma in piazza d’Armi fino a lunedì 8 ottobre. Domenica 7 ottobre torna il mercato tradizionale in corso Nizza. Sabato e domenica ancora ampio spazio alle famiglie: dalle 11 alle 13 torna il “family day” con le attrazioni del luna park che, in questa fascia oraria, costeranno la metà. Non mancheranno gli ingredienti che hanno accompagnato l’intero Oktoberfest Cuneo: l’ottimo cibo servito ai tavoli, la birra Paulaner, il personale in costume bavarese e le atmosfere tipiche dell’evento di Monaco di Baviera, a cominciare dalla musica. Il padiglione coperto il sabato e la domenica apre alle 12. Luna park aperto dalle 11.

Domenica 7 ottobre, con il mercato tradizionale in corso Nizza, i trenini navetta gratuiti Oktoberfest Cuneo Express effettueranno un tragitto alternativo: non potendo percorrere il tratto da piazza Europa e piazza d’Armi, svolteranno in corso Brunet per poi risalire da via Bersezio, proseguire in via Tre Medaglie d’Oro e immettersi in via Avogadro (non verranno effettuate fermate nel tratto del percorso alternativo). Il programma completo dell’evento è disponibile su www.oktoberfestcuneo.it.

Cambiamo decisamente zona e arriviamo ad Alba, dove prende il via l'88^ Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, attesissima manifestazione che caratterizza l'autunno albese. Palatartufo e Alba Qualità aperti ogni sabato e domenica dal 6/10 al 25/11 e l'1 e 2 novembre. Inoltre rievocazioni medievali, mercatini, eventi sportivi e enogastronomici.

Domenica 7 ottobre grande sfilata storica con oltre mille figuranti appartenenti ai borghi di Alba con partenza da Piazza Michele Ferrero alle ore 14.00. Ciascuna rappresentazione sfila per le vie della città e termina all’interno dell’arena del Palio, dove una giuria qualificata assegna il premio per la migliore messa in scena. Dalle ore 15.00 in Piazza Cagnasso, il divertente Palio degli Asini che vede le nove contrade albesi contendersi l’ambito premio. ASSEGNAZIONE DEGLI ASINI AI BORGHI Dalle ore 10.00 SFILATA MEDIOEVALE Ore 14.00 – partenza da Piazza Michele Ferrero PALIO DEGLI ASINI Ore 15.00 – 18.00 – Piazza Cagnasso. Per sapere tutto https://www.fieradeltartufo.org/calendario-settimane-eventi/1-7-ottobre/

Spostiamoci a Saluzzo, dove domenica 7 ottobre, si svolgerà il primo MercAntico autunnale, tra piccolo antiquariato, artigianato e hobbystica. Il centro cittadino sarà collegato alle Antiche Scuderie da un trenino-navetta gratuito. Saranno un centinaio gli spazi espositivi su corso Italia, via Silvio Pellico, via Ludovico II e piazza Cavour.

I musei saranno aperti e in Castiglia si potrà visitare la mostra personale di Piero Bolla, Vivre d’hazard. In tema con il quadro “Uomo con la cravatta” chi si presenterà in cravatta rossa avrà uno sconto del 50 %.

A Barge è di scena l'Ottobrata, la fiera dedicata all’artigianato e al commercio locale. La manifestazione, dedicata alla filiera “A Km Ø”, realizzata in collaborazione con la Coldiretti e con le scuole per il progetto “Fattoria Didattica”, prevede inoltre eventi e spettacoli tra cui la degustazione di prodotti tipici, il raduno di vecchi mestieri, di “Locomobili a Vapore” e di mini-mongolfiere.

Domenica 7 ottobre alle ore 12.00 punto gastronomico al Pala8brata: le ultime costine dell'anno! Alle 15.00 concerto e danze di musica occitana al Pala8brata, con ingresso gratuito.

Alle 15.00, Grisulandia, giochi per bambini in piazza della Madonna, a cura dei Vigili del fuoco stazione di Barge.. Dalle 15.00 alle 18.00 mundaj e frittelle di mele, in postazioni diverse.

Dalle 15.30, sfilata per le vie del paese del gruppo “Sbandieratori Città di Cherasco 1254”, della banda musicale “Città di Barge” e il gruppo bargese delle Majorettes, con partenza da Piazza San Rocco.

Alle 16.45, “pan e nus, mangè de spus”, letture al sapor di dialetto piemontese, sotto l'aletta di Largo C. Battisti. Alle ore 19.00, punto gastronomico presso il Pala8brata.

La Sagra della Zucca di Piozzo è giunta ormai alla 25^ edizione e continua, anno dopo anno, a raccogliere migliaia di visitatori attratti dalle più di 400 varietà di cucurbitacee dislocate nel paese su antichi carri agricoli. Possibilità di degustare piatti tipici a base di zucca e la domenica, su prenotazione, di pranzare con specialità a tema. Il tradizionale appuntamento è per la prima domenica di ottobre: l’atmosfera, nel paese dei Lapacuse, sarà sicuramente festosa!