Trasporti pubblici, Alba raddoppia: da novembre 7 linee con passaggi ogni 20 minuti

Linee urbane più che raddoppiate (dalle attuali 3 a 7), che andranno a servire zone anche periferiche, oggi non toccate dal servizio, con passaggi triplicati (corse ogni 20 minuti contro gli attuali 60).



Sono i numeri della piccola, grande rivoluzione del trasporto pubblico urbano cui il Comune di Alba sta lavorando in questi giorni insieme all’Agenzia Regionale per la Mobilità, all’Assessorato regionale ai Trasporti e al consorzio Granda Bus.



Il via è previsto per lunedì 5 novembre, preceduto da un calendario di incontri coi quali l’importante novità verrà presentata ai diversi comitati di quartiere cittadini.



L’intenzione è ovviamente quella di rendere il servizio più capillare e quindi migliorare l’accesso dei cittadini alla mobilità pubblica, così da favorire un minore ricorso all’auto per i privati che abbiano bisogno di spostarsi entro i confini cittadini.



Le nuove linee andranno a coprire anche aree storicamente escluse dai tradizionali percorsi dei bus in città, come il Vivaro, strada Cauda, piazza Cristo e via Rorine. In corso Enotria il servizio già presente verrà potenziato, mentre in generale grande attenzione è stata riservata ai quartieri più popolati: su tutti San Cassiano, Moretta e Mussotto.



Il servizio rivisto darà un’ampia copertura oraria, con corse ogni 20 minuti che si susseguiranno dalle 7 del mattino alle 20, dal lunedì al sabato per tutte le linee con l’unica eccezione di quella che coprirà il Vivaro (lunedì-venerdì), mentre i bus rimarranno fermi nella sola giornata domenicale.



L’assessore albese ai Trasporti Rosanna Martini: «Quello che ci apprestiamo a presentare alla popolazione è il frutto di un lungo lavoro intrapreso di concerto con l’Agenzia Regionale per la Mobilità, la Regione e il gestore del servizio in provincia, il consorzio Granda Bus. Una modifica che interesserà anche altri centri provinciali e che punta a offrire un forte incentivo ai privati, affinché abbandonino l’auto e possano scegliere il mezzo pubblico dando un importante contributo alla riduzione delle emissioni in atmosfera e a una migliore vivibilità dei nostri centri urbani”.