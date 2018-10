Chiude il traffico per una settimana nelle vie centrali di Cuneo per riasfaltare il manto stradale

Sono attive da questa mattina, in parte delle vie interessate nei mesi scorsi dai lavori di scavo per la posa del teleriscaldamento, modifiche alla viabilità per i lavori di bitumatura. Le vie interessate sono via 28 aprile (tra via XX settembre e Corso quattro novembre), via Bartolomeo Bruni (tra via Cavallotti e via 28 aprile), via Meucci (tra via 28 aprile e via Cavallotti), via Cavallotti (tra Corso quattro novembre e via XX settembre esclusi), Corso Dante lato Stura (tra Corso quattro novembre e via Sella).

Sarà attiva la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta su ambo i lati a partire da oggi, martedì 9 ottobre, fino a martedì 16 ottobre (escluso sabato e domenica).

I divieti sono attivi dalle 7 alle 19.

"Sarà cura della ditta esecutrice dei lavori consentire l’accesso ai carrai appena possibile, compatibilmente con l’esecuzione dei lavori ed in condizioni di sicurezza." - si legge in una nota del comune di Cuneo.