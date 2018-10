Duo Gullo-Pitzianti, chitarra e fisarmonica al Conservatorio di Cuneo

Una prima parte interamente dedicata al sorprendente repertorio per “duo” chitarra e pianoforte (si parte addirittura con Bach, arrivando a Scarlatti) caratterizza il concerto del 12 ottobre, organizzato dal Conservatorio di Cuneo nell’ambito della stagione artistica autunnale, che si svolgerà alle ore 21 presso la sala concerti “Giovanni Mosca” in via Roma. Protagonista alla fisarmonica lo straordinario Massimo Pitzianti, musicista poliedrico, polistrumentista, compositore, arrangiatore e didatta, un curriculum lunghissimo e sfaccettato, all’attivo mille concerti con Paolo Conte più centinaia in altre formazioni.

Con lui sul palco il chitarrista Mario Gullo, docente presso il “Ghedini”, vincitore di importanti Concorsi nazionali e internazionali, concertista affermato in Italia e all’estero, collaboratore di celeberrimi attori, registi e compagini orchestrali, autore di significative incisioni.

I due musicisti daranno vita a una serata in sintonia con il loro temperamento, nella quale un caleidoscopio di atmosfere e colori inusuali permetterà agli ascoltatori di trovarsi sulle “montagne russe” della musica, attraversando mondi particolari, uno diverso dall’altro ma ugualmente accattivanti. Non mancherà un momento alternativo, in cui gli strumenti potranno riposare e, con una chiacchierata tra i due interpreti, sarà presentato il libro “Le vie della Fisarmonica”(Pitzianti, ed. Sillabe, 2017).

La seconda parte del programma prevede alcune composizioni per fisarmonica sola o chitarra sola (Caterete dalla Suite brasileira n. 1, di S. Assad), concludendo in bellezza in “duo”, con musiche più conosciute dal grande pubblico, come Histoire du Tango di Piazzolla.

L’ingresso al concerto è libero, nel limite dei posti disponibili.