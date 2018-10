I presidi della scuola della Granda, scendono in piazza a Mondovì

Si sono dati appuntamento per oggi, sabato 13 ottobre alle ore 10 in piazza IV novembre a Mondovì. Sono i presidi delle scuole della provincia di Cuneo e si riuniranno per un sit-in di solidarietà alla collega Donatella Garello, dirigente dell'istituto alberghiero "Giolitti

La loro iniziativa intende porre all'attenzione il tema della sicurezza degli edifici scolastici, di cui i presidi sono responsabili. "Eventi come la frana che ha interessato la scuola di Mondovì - dicono - possono succedere a chiunque di noi. Per questo chiediamo un impegno reale di tutte le istituzioni, perché si trovi presto una soluzione all'enorme disagio in cui l'istituto alberghiero è costretto a lavorare".

I dirigenti scolastici consegneranno alla collega Garello il seguente appello: