La storia del santo ciabattino per la domenica in famiglia al Museo della Cattedrale di Alba

Anche il MuDi, museo della cattedrale di Alba, aderisce alla giornata nazionale delle famiglie al museo di domenica 14 ottobre: un giorno in cui poter visitare i musei in Italia con tutta la famiglia.



Filo conduttore della 6ª edizione è il tema “Piccolo, ma prezioso”, che pone l’attenzione, in particolare, sui piccoli musei che ogni anno partecipano sempre più numerosi all’evento, e vuole ricordare il valore “dei più piccoli” e come ogni piccolo museo non sia definito tale solo per le sue modeste dimensioni.



Un piccolo museo ha caratteristiche proprie che lo distinguono dai grandi musei, come lo stretto legame con il territorio e la comunità, la capacità di essere accoglienti, di offrire esperienze originali ai visitatori e l’attenzione per la cura dei dettagli.



E così il Mudi – Museo della Cattedrale di Alba, che ben rispecchia la definizione data dall’Associazione Nazionale Piccoli Musei, è anche prezioso in quanto conserva un ricco patrimonio storico artistico, importante per la città di Alba e non solo. Lo slogan non è riferito solo ai piccoli musei, ma “piccoli e preziosi” sono innanzitutto i bambini, punto di incontro tra passato e futuro, fruitori del patrimonio culturale, che un giorno potranno trasmettere alle generazioni future. L’esperienza della visita al Museo può essere l’occasione per trasmettere questi valori.



Nella giornata dedicata alle famiglie, alle ore 16, il Mudi propone “C’era una volta Teobaldo”, divertente caccia al tesoro per scoprire, attraverso i particolari delle opere della Cattedrale, la storia del santo ciabattino. Al termine del racconto un’attività per tutta la famiglia, un’occasione per imparare, giocare e stare insieme! Infine, una dolce merenda per tutti i partecipanti.



Tariffe: ingresso al museo 3 € adulti, 1.50 € bambini. Attività gratuita.

Età consigliata: 4-11 anni.

Ingresso dal campanile della Cattedrale, piazza Rossetti, Alba.

Prenotazione obbligatoria al 345/7642123 entro il giorno precedente l’attività.

Per informazioni: mudialba14@gmail.com.