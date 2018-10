Mondovì, presidi in piazza per l'alberghiero: anche il vescovo si schiera a favore della scuola (FOTO e VIDEO)

"Eventi come la frana che ha interessato la scuola di Mondovì possono succedere a chiunque di noi. Per questo chiediamo un impegno reale di tutte le istituzioni, perché si trovi presto una soluzione all'enorme disagio in cui l'istituto alberghiero è costretto a lavorare": queste sono le parole che hanno accompagnato l'iniziativa di 22 presidi della provincia di Cuneo, scesi in piazza nella mattinata di oggi, sabato 13 ottobre, per manifestare solidarietà alla loro collega Donatella Garello, dirigente scolastico del "Giolitti", che insieme ai suoi collaboratori, al corpo docenti e agli alunni si ritrova senza una sede fissa dallo scorso 29 dicembre, giorno dell'evento franoso che ha lambito e divelto una parte dell'edificio.

IL DOCUMENTO - Così, cinque presidi della Granda (Mariella Rulfi del liceo "De Amicis" di Cuneo, Enrica Vincenti dell'alberghiero "Virginio Donadio" di Dronero, Ivan Re dell'ITIS "Mario Delpozzo" di Cuneo, Paolo Romeo dell'"ITC Bonelli" di Cuneo e Alessandro Parola del liceo "Peano - Pellico" di Cuneo) hanno redatto un documento di sostegno in favore della professoressa Garello, recante in calce oltre 40 firme di dirigenti scolastici della provincia. Questo il contenuto: "I sottoscritti dirigenti scolastici in servizio presso istituti dell'ambito territoriale di Cuneo esprimono vicinanza e solidarietà all'istituto d'istruzione superiore 'Giolitti-Bellisario-Paire' di Mondovì, nelle persone della dottoressa Donatella Garello, dirigente scolastica, del personale docente e non docente, degli studenti e delle famiglie dell'istituto professionale 'Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera', la cui sede è stata interessata da una frana lo scorso 29 dicembre 2017. Da allora la scuola ha dovuto gestire in situazione di assoluta emergenza lo svolgimento delle lezioni e la prosecuzione dell'attività didattica. Facciamo appello a tutte le istituzioni perché sia trovata nel più breve tempo possibile una soluzione adeguata, che non può prescindere dall'individuazione di una sede unica per l'istituto alberghiero. Ne hanno pieno diritto gli allievi iscritti e quanti hanno sinora lavorato per rendere il 'Giolitti' un'istituzione scolastica d'eccellenza. Venga dunque ridata presto una 'casa' a questa scuola, per consentirle di proseguire la sua azione formativa, a beneficio di questo territorio e di tutta la sua popolazione. Esprimiamo al contempo grande preoccupazione per le condizioni in cui versano gli edifici scolastici nei quali operiamo e riteniamo che il tema della sicurezza non possa essere affrontato lasciando i dirigenti scolastici soli e senza strumenti, come accade ora".