"Il polo logistico è una priorità per quest'amministrazione?": interrogazione al sindaco di Mondovì

Continua a rimanere di stringente attualità, malgrado attese e silenzi, la questione legata alla nascita di un polo logistico a Mondovì, città che sembra sempre più destinata a divenire il retroporto di Vado Ligure.

Ad attirare l'attenzione sulla tematica, questa volta, sono i consiglieri di minoranza Paolo Magnino (PD) e Stefano Tarolli ("Mondovì a Colori"), che hanno presentato un'interrogazione al sindaco monregalese, Paolo Adriano, chiedendo lumi e aggiornamenti su quest'aspetto.

LA STORIA - Il documenta inizialmente riporta un sunto della storia recente della vicenda: "Lo scorso 7 settembre - si legge -, in occasione di un convegno organizzato a Cuneo dalla Camera di Commercio sulle opportunità che potrebbero nascere per il cuneese grazie ad un collegamento con il nuovo porto di Vado, l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco Balocco, ha annunciato che le Ferrovie sono pronte a collegare la stazione di Mondovì con l'ex area Cobra, specificando altresì che 'dovete essere voi a cogliere l'occasione' e che 'il coinvolgimento di Mondovì dipende dal territorio: l'opportunità c'è e bisogna portarla a casa'. Nella stessa sede, Paolo Cornetto, amministratore delegato di 'Apm terminals' (la società sino-danese che sta costruendo l'infrastruttura sulla riviera di Ponente operativa dalla fine del 2019 e destinata a far concorrenza ai grandi porti del Nord Europa), ha affermato che 'Mondovì può diventare tranquillamente la quarta destinazione' dei container in arrivo al porto di Vado 'sfruttando la linea ferroviaria che, via San Giuseppe di Cairo, raggiunge Torino', nonché 'uno shuttle nel Piemonte della logistica, soprattutto in campo agroalimentare, considerato che passa da Vado il 50% della frutta che arriva nei supermercati del Nord, ma tocca voi fare le mosse giuste'. Sbarcando in Liguria, infatti, si risparmiano cinque o sei giorni di tempo rispetto alle rotte che fanno scalo nei porti del Nord Europa, primo fra tutti Rotterdam. Per sfruttare al meglio il vantaggio che il mare offre, occorre, tuttavia, poter contare su un polo di smistamento adeguato a terra, 'altrimenti la logistica è come l'acqua: trova sempre la strada dove arrivare', ha sottolineato, nella stessa occasione, Rino Canavese, membro del Comitato di gestione dell'Autorità portuale di Savona". Tuttavia, "sembrerebbe che, a tutt'oggi, nei piani della società sino-danese le merci siano destinate a muoversi verso altre tre direzioni: Rivalta (sede di una delle tre società di logistica della Regione Piemonte), Milano e Padova. 'Finpiemonte Partecipazioni' (la finanziaria regionale) sta lavorando per creare una subholding che riunisca le tre società partecipate dalla Regione nel settore della logistica ('Sito' di Orbassano, 'Cim' di Novara e 'Terminal Europa' di Rivalta Scrivia), al fine di una futura cessione ai privati. Oltretutto, in un convegno organizzato a Cuneo il 21 settembre dalla CGIL sul progetto del porto di Vado-retroporto di Mondovì, Balocco avrebbe dichiarato che la Regione sarebbe disposta a mettere a disposizione della città di Mondovì 1,5 milioni di euro (che il Comune avrebbe dovuto restituire alla Regione Piemonte) per il progetto del polo logistico nell'area ex Cobra e nel corso dello stesso incontro Valter Lannutti, importante imprenditore cuneese della logistica e proprietario della suddetta rea, ha definito il polo logistico come 'una fabbrica senza ciminiere', capace di avere ricadute occupazionali che potrebbero superare il migliaio di posti di lavoro".