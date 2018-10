La parola ai campioni: bagno di folla per la conferenza stampa del 30° Galà della Castagna d'Oro di Frabosa Sottana (FOTO)

Un parterre de rois privo di qualsiasi eguale, che agli osservatori più attenti avrà trasmesso i tipici brividi del "miedo escénico" di stampo iberico: d'altro canto, emozione e soggezione non potevano che miscelarsi sino quasi a diventare un corpo unico nella mattinata di oggi, domenica 14 ottobre, a Frabosa Sottana, ove si è tenuta la conferenza stampa del 30° Galà della Castagna d'Oro.

Seduti di fronte ai giornalisti e al pubblico c'erano loro, i fuoriclasse dello sport e dello spettacolo: Giovanni Trapattoni, Simona Quadarella, Tony Cairoli, Isolde Kostner, Claudio Chiappucci, Jury Chechi, Claudio Lippi e Marino Bartoletti. Nomi altisonanti, capaci di provocare vertigini, ai quali va aggiunta Stefania Belmondo, assente ma premiata venerdì sera in occasione della cena d'apertura della kermesse al Gala Palace.

Dopo un breve intervento di benvenuto del sindaco frabosano, Adriano Bertolino, i conduttori della press conference, Gianni Scarpace (direttore del settimanale "Provincia Granda") e Luisella Mellino (Radio Piemonte Sound) hanno dato il via alla girandola degli interventi da parte dei premiati, inaugurato dalla nuotatrice Simona Quadarella.

QUADARELLA - Non ha ancora compiuto 20 anni, è a tutti gli effetti una teenager, ma con tre medaglie d'oro europee al collo (Glasgow 2018) e una, iridata, di bronzo (Budapest 2017), Simona Quadarella rappresenta già una vera e propria certezza per i colori azzurri. Un'ascesa da sogno fra i big del nuoto: esattamente quello che lei immaginava già alcuni anni fa. "Scrissi un tema ai tempi delle elementari - ha raccontato - in cui parlai di mia sorella, che praticava agonismo e in vasca era davvero molto veloce e dominava le gare nazionali. Ebbene, io su quel foglio sottolineai la mia volontà: diventare più forte di lei. È ispirandomi a lei, ai suoi sacrifici, se oggi sono diventata una professionista". I suoi recenti exploit non sono passati inosservati e, immediatamente, sui giornali, sui social e nelle trasmissioni televisive è stato sdoganato il parallelismo con Federica Pellegrini: "Sinceramente ci andrei con i piedi di piombo - ha affermato -. Lei a 16 anni era già sul podio olimpico, io invece ho ancora parecchia strada e tanto lavoro da fare. Il mio rapporto con lei? Siamo compagne in Nazionale e stasera ci ritroveremo a Livigno per un raduno di 3 settimane. Federica ha sempre parlato bene di me e, indubbiamente, il suo attestato di stima non può che farmi piacere".

CAIROLI - Antonio "Tony" Cairoli, invece, con l'acqua e il nuoto non ha nulla a che spartire. Il suo regno è quello delle due ruote motorizzate, con particolare riferimento alla motocross, in cui ha esordito nel 2002 per arrivare a vantare, ad oggi, un bottino che consta di 9 titoli mondiali, 85 gran premi vinti su 236 disputati, per un totale di 159 podi. Il pilota siciliano si è detto "soddisfatto per il percorso compiuto fin qui" e ha risposto a un quesito circa il recupero dagli infortuni: "Quest'anno ne ho subiti diversi, che hanno finito per condizionare la preparazione fisica. Il più grave risale però al 2016, quando ho corso con il radio rotto per 3 o 4 gare: tuttavia, ero in lizza per il titolo, non potevo mica arrendermi!". Il titolo, già: lo stesso che continua ad inseguire per agguantare la doppia cifra in ambito iridato.

TRAPATTONI - Non ha bisogno di presentazioni Giovanni Trapattoni, uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio italiano e internazionale. Il "Trap" ha raccontato l'importanza del calcio provinciale, "dal quale si faceva e si fa ancor oggi di tutto per emergere e ottenere successi", rivelando poi di essere scaramantico: "Sono cattolico e mia sorella, purtroppo deceduta, era una suora. Quando allenavo mi dava sempre una bottiglietta d'acqua santa per allontanare gli infortuni e le negatività. Mi sentivo psicologicamente tutelato". Infine, una battuta sull'Avvocato, Giovanni Agnelli: "Era una persona squisita, ma mi svegliava alle 5 del mattino per parlarmi al telefono della partita disputata il giorno prima. Spesso mi diceva: 'Non mi sono divertito tanto', ma abbiamo vinto, ed è questa l'unica cosa che conta".

ISOLDE KOSTNER - 15 successi in Coppa del Mondo, due Coppe del Mondo di discesa libera consecutive, un argento e due bronzi olimpici, tre ori (di cui uno juniores) e un argento mondiali e dodici campionati italiani: l'ex sciatrice azzurra Isolde Kostner, in carriera, non si è fatta mancare nulla e oggi si diverte a designare la sua erede: "Mi piace veramente tanto Sofia Goggia, caratterialmente è determinata e cura molto i propri interessi. Ha vinto un oro olimpico e sono sicura che ci regalerà altre emozioni". E ancora: "Quando ho capito di dovermi ritirare? Secondo me ci si deve ritirare quando la voglia di allenarsi viene meno. Nel 2006 una gravidanza inaspettata mi ha indotto a dire 'basta', proprio alla vigilia delle Olimpiadi di Torino 2006, che non disputai".

CHIAPPUCCI - Una Milano-Sanremo all'attivo, tre tappe vinte al Tour de France e una al Giro d'Italia: "El Diablo", Claudio Chiappucci, ha offerto grandi prestazioni che hanno fatto innamorare di lui numerosi appassionati di ciclismo. Anch'egli ha parlato del momento del ritiro, "una decisione che si prende quando si percepisce la stanchezza dell'ambiente", e ha svelato di aver coronato i suoi sogni: "Avevo gli obiettivi di diventare professionista e di distinguermi dagli altri nei risultati, dando tutto me stesso in gara. Direi che ce l'ho fatta".

CHECHI - Jury Chechi, alias "Il signore degli anelli", ha conferito grande lustro al mondo della ginnastica italiana. Un target che egli stesso aveva già fissato all'età di 8 anni: "In terza elementare scrissi in un tema di voler vincere le Olimpiadi - ha asserito -. Il voto del tema non fu un granché, ma la mia carriera mi portò a trasformare il mio proposito in realtà. Se sei bravo e hai delle qualità, prima o poi queste verranno fuori. Nella vita e nello studio il lavoro è fondamentale e può sopperire, come nel mio caso, alla mancanza di talento, che è sì importante, ma, se non lo si sa gestire, non aiuta".

BARTOLETTI - Marino Bartoletti, celebre giornalista e conduttore televisivo, rappresenta uno dei più fulgidi esempi di professionalità. Dotato di enorme cultura e appassionato anche di musica, Bartoletti ha detto di rimanere costantemente estasiato di fronte al "tasso straordinario di classe, spirito di sacrificio e forza dell'esempio che solo lo sport può dare. Io ho seguito 10 Olimpiadi e 10 Mondiali dal vivo e ho visto con i miei occhi l'esercizio di Jury Chechi ai Giochi di Atlanta: è, ad oggi, la più grande emozione che io abbia mai provato".

CLAUDIO LIPPI - La chiosa è spettata a Claudio Lippi, poliedrico showman affermatosi alla conduzione di numerosi programmi televisivi e anche grazie ad alcuni singoli musicali da lui stesso interpretati. Con efficace ironia ha descritto il suo rapporto con lo sport ("ho praticato tennis con una pallina da ping pong"), per poi sottolineare come in Italia alcune federazioni sportive siano "totalmente assenti" e ribadire che "lo sport serve a rispettare e capire il prossimo". Infine, un omaggio ai 30 anni della kermesse frabosana: "Un compleanno che per una manifestazione tutta italiana rappresenta un grandissimo record. Complimenti al sindaco, al patron dell'evento, Paolo Bruno, e a tutta l'organizzazione".