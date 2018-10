“Piccolo, ma prezioso”: nei castelli di Serralunga e Barolo la giornata nazionale della famiglie al museo

Il tema quest’anno è “Piccolo, ma prezioso”. Un invito a scoprire i particolari, magari un po’ nascosti, che sono un valore aggiunto del patrimonio culturale, artistico e architettonico dei nostri musei e luoghi di interesse storico.



Anche nel 2018, la Barolo & Castles Foundation aderisce a F@Mu, la giornata nazionale delle famiglie al museo proposta in tutta Italia dal Ministero dei Beni Culturali a cui aderiscono centinaia di musei in tutta Italia.



Domenica 14 ottobre, i castelli di Serralunga e Barolo, sede quest’ultimo del WiMu, aprono al pubblico per un’intera giornata di iniziative pensate appositamente per avvicinare grandi e bambini al mondo della cultura.



AL CASTELLO DI SERRALUNGA

Il maniero di Serralunga, bene statale affidato al Polo Museale del Piemonte, promuove alle 15 una visita speciale per famiglie in cui si andrà alla ricerca proprio di qualcosa di “piccolo, ma prezioso” contenuto nel castello: ovvero, i tanti graffiti che affiorano dalle mura interne dell’edificio fatto costruire dai potenti signori Falletti tra il 1340 e il 1357. Si tratta di disegni o incisioni che diventano, per gli esploratori e i visitatori del castello oggi, preziose fonti di informazione, dando notizie e svelando curiosità sui diversi utilizzi che l’edificio ha avuto nel corso dei secoli: dal passaggio di mercenari spagnoli nel 1616, agli usi più agricoli dopo il 1864, fino a diventare punto di ritrovo e gioco per i ragazzi del borgo nel periodo delle due guerre mondiali.



Con la guida si potrà scoprire chi ha fatto questi disegni e perché. Arrivando perfino a svelare l’ammonite nascosta in uno dei camini del maniero: un fossile antichissimo e prezioso, che ci ricorda ancora oggi che queste colline erano, nel lontano passato, un fondale marino. Insomma, tanti piccoli elementi preziosi per creare un tour unico alla scoperta di un maniero speciale.



Attività consigliata a famiglie con bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.

La visita guidata delle 15 in occasione di F@mu ha un prezzo speciale di 4 euro per gli adulti accompagnatori e 2 euro per i bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.



Il castello è aperto anche nell’orario di visita consueto, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (partenza ultima visita guidata 45 minuti prima della chiusura).



AL WIMU DI BAROLO

Per F@Mu a Barolo, invece, si apriranno le porte del WiLa, la Collezione internazionale delle etichette da vino – oltre 282mila pezzi – in arrivo da tutto il mondo. Alcune anche molto preziose e tutte con un valore documentario importante, custodite nelle pertinenze del castello Falletti dopo la donazione del professor Cesare Baroni Urbani di Sirolo al Comune di Barolo. Animatori speciali proporranno un laboratorio di disegno per aiutare i bambini a giocare per un giorno ai “designer”, realizzando la propria, personale etichetta.



Un modo per presentare al pubblico delle famiglie un patrimonio di elementi piccoli e anche fragili, come possono essere dei pezzi di carta, ma molto preziosi proprio per capire tutto il mondo che sta dietro alla produzione di una bottiglia, tracciare la storia dei vini rispetto a epoche e contesti, inquadrare le origini e le motivazioni di costume e tradizioni del luogo di provenienza che hanno portato al disegno di questi veri capolavori in miniatura.



Il laboratorio è disponibile per tutto l’orario di apertura, dalle 10.30 alle 19, con ultimo ingresso alle 18.

Attività consigliata a famiglie con bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.

Ingresso al WiLa 2 euro per gli adulti accompagnatori, gratuito per bambini e ragazzi fino ai 14 anni. Costo dell’attività 2 euro a bambino.

Gli adulti delle famiglie che partecipano a F@mu al WiLa avranno diritto a un ingresso speciale al WiMu a soli 6 euro.

Il WiMu è aperto nel consueto orario di visita: dalle 10.30 alle 19, ultimo ingresso alle 18.