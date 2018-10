Bra, successo per l’iniziativa di sabato 13 ottobre “La salute vien camminando muoviamoci insieme”

“Assieme per una cultura della mobilità sostenibile e del camminare come strumento per favorire salute e benessere, attraverso itinerari che portano alla conoscenza di luoghi urbani, rurali e montani”.

È questo il leitmotiv della Giornata nazionale del camminare, promossa da FederTrek in sinergia con amministrazioni locali, ASL e scuole per una consapevole mobilità urbana ed una cultura del vivere lento. Un’azione integrata verso il sociale, che parte da un gesto fra i più naturali, da compiersi in rapporto con gli altri, per ridare attenzione ad un pensiero di comunità.

In questo senso, complice una bella giornata di sole, nella mattina di sabato 13 ottobre, oltre 200 braidesi, in tuta e scarpe da ginnastica, hanno fatto tappa nella nuova zona pedonale di via Cavour per l’evento “La salute vien camminando muoviamoci insieme”, una camminata libera e gratuita che si è snodata attraverso le vie del centro di Bra con circa 40 minuti di percorso, abbinato ad esercizi fisici. L’iniziativa ha previsto la possibilità di misurazione della pressione arteriosa e della glicemia prima e dopo la camminata al fine di dimostrare gli effetti benefici dell’attività fisica sulla propria salute, come ha spiegato la dott.ssa Laura Marinaro. L’evento è stato organizzato dal Dipartimento di Prevenzione ASL CN2 in collaborazione con la S.S.D. Diabetologia e Endocrinologia, S.C. Cardiologia, Dipartimento Salute Mentale, S.C. Oncologia, S.C. Direzione Professioni Sanitarie e S.C. Distretto Bra. Presenti anche un ventaglio di associazioni di volontariato: Bra Walking; Noi Come Te, donne operate al seno; FAND, Associazione Italiana diabetici, sezione di Bra; Panathlon Bra; Associazione di volontariato braidesi uniti contro la celiachia, oltre alla presenza di membri di Arcobaleno VIP Alba e Bra a rallegrare e colorare l’ambiente. Per ricordare a tutti, dai bambini agli anziani, che andare a piedi significa stare bene, dal punto di vista fisico e psicologico, è intervenuto il dott. Cesare Ferro, responsabile di medicina dello sport: “Abbiamo deciso di proporre questa iniziativa per stimolare la gente al cammino, perché siamo consci che questa attività determina un benessere sia per quanto riguarda l’attività cardiaca sia per le condizioni cliniche generali. È una giornata punto zero che pensiamo di riproporre anche nei prossimi anni. In questa occasione, abbiamo organizzato dei tavoli di lavoro ed a tutti coloro che partecipavano alla manifestazione è stata misurata la glicemia e la pressione sia prima che dopo il percorso, durato circa 40 minuti. I valori venivano messi a confronto in modo tale da verificare come l’esercizio fisico riesce a modificare questi due parametri. Il percorso comprendeva tutte le zone pedonali di Bra e non doveva essere molto impegnativo, perché non si trattava di una gara agonistica, ma serviva semplicemente per stimolare alcuni parametri fisiologici. Il cartellino che abbiamo rilasciato ai partecipanti con i rispettivi valori, potrà essere portato al medico curante che valuterà eventuali terapie o correzioni della terapia che il paziente sta già facendo. Per essere la nostra prima volta, la risposta della gente è stata molto buona, c’erano circa 200, 250 persone”. Partecipazione straordinaria, dunque, per riprendersi la città (ovviamente a piedi) e, soprattutto, il proprio corpo, per dimostrare che il camminare è la prima forma di spostamento urbano sostenibile e fa bene alla salute. Ecco che cosa ne pensa Norma Costantino, presidente dell’Associazione “Noi Come Te, donne operate al seno”, anche lei attiva ai tavoli di lavoro: “Abbiamo appoggiato questa iniziativa dell’ASL, proprio perché lavoriamo tanto sulla prevenzione oncologica, sul movimento e, quindi, siamo molto interessati ad eventi di questo tipo. Lavoriamo sulla prevenzione il mercoledì alle ore 18 con ritrovo ai giardini della Rocca, facendo camminate mirate a rilassare la mente e con la conseguenza che si producono più endorfine che combattono anche eventi tumorali. Questa è stata una bella vetrina per far conoscere la nostra associazione e abbiamo visto come, dopo circa 40 minuti di camminata, i valori di glicemia e di pressione si sono abbassati. Per chi volesse conoscere meglio la nostra realtà, posso dire che facciamo volontariato in oncologia due volte alla settimana, il martedì ed il mercoledì, dalle ore 9 alle ore 11. È possibile contattarci attraverso la nostra pagina Facebook oppure al numero di telefono dedicato. Teniamo compagnia e diamo delle dritte alle pazienti che stanno passando momenti poco piacevoli, soprattutto i malati di cancro. Nel 2017 abbiamo promosso un corso sull’alimentazione, mentre quest’anno abbiamo fatto un percorso partendo con lo Yoga della risata, poi incontri con lo psicologo fino ai massaggi del benessere, tutto per la prevenzione e tutto assolutamente gratis”. A proposito di prevenzione, Anna Tedesco, presidente della FAND, associazione dei diabetici di Bra, ha comunicato che la mattina di sabato 10 novembre, presso l’Auditorium della CRB di Bra (via Adolfo Sarti, 8) ci sarà una conferenza che tratterà di corretti stili di vita, buona alimentazione, benessere della mente e del corpo. L’ospite sarà Marco Peruffo, una atleta diabetico che ha scalato vette di oltre 8.000 metri. “Perché noi - ha chiosato il diabetologo, dott. Emanuele Fraticelli - predichiamo bene, ma razzoliamo altrettanto bene”.