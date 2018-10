TOL Expo di Borsa Italiana: il 24 e 25 ottobre l'evento dedicato al Trading Online

La sedicesima edizione del Trading Online Expo (TOL) sta per avere inizio con molte novità rispetto alle precedenti edizioni. Mercoledì 24 e giovedì 25 ottobre 2018 a Milano, presso il palazzo della Borsa Italiana in piazza degli Affari, broker, trader e docenti universitari prenderanno le redini dell’evento con convegni, seminari e momenti di confronto, rivolgendosi agli investitori retail. Accesso gratuito, con obbligo di registrazione online.





Programma del 24



E’ previsto un programma ricco di eventi per le due giornate del TOL Expo. Il primo giorno si aprirà con un convegno sponsorizzato dal partner Vontobel, su come battere l’apertura dei mercati, con spunti operativi per strategie intraday, La giornata proseguirà con l’attualissimo dibattito su Bitcoin, Cryptovalue, Litecoin, introducendo e approfondendo l’argomento riguardante gli strumenti rischiosi sempre più presenti ai nostri giorni. Non mancano convegni su attività più tradizionali quali certificati e opzioni, trading ed educazione finanziaria, ETF, opzioni, petrolio, oro, strategie operative, volatilità dei mercati. Molti i partner presenti che promuoveranno i propri incontri. Crescita economica (Banca Imi), Diversificazione nelle operazioni di trading (IWBank), l’efficienza fiscale dei certificates (Commerzbank), Spread e Daily Option(Fineco Bank), Analisi degli effetti della "normalizzazione monetaria" su economia e mercati (Banca Sella). La giornata si concluderà con la presentazione del libro "Ecce trading, about a trader" di Minnicelli.





Programma del 25



Molti gli eventi e gli incontri in programma anche per il secondo giorno della manifestazione. Borsa Italiana sarà pronta ad esporre e discutere diversi argomenti quali la negoziazione in asta di apertura, la selezione dei titoli italiani più performanti, cos’è il trading online, trading wallet, analisi degli indicatori di tendenza, l’importanza delle comunicazioni economico-finanziarie delle società per perseguire i propri obiettivi di investimento, analisi della crisi italiana, ruolo della clearing house. Anche in questa seconda giornata non mancheranno interventi e seminari dei numerosi partner già presenti nella prima giornata.



Relatori



E’ prevista la presenza di numerosissimi relatori di importanza nazionale ed internazionale, quali analisti finanziari, trader indipendenti e non, risk management, direttori di branch finanziarie dei partners, sales, manager, giornalisti finanziari, docenti, analisti, consulenti, funzionari. La presenza di numerosi ed accreditati professionisti rende TOL Expo di Borsa Italiana un evento di importanza nazionale ed internazionale a cui tutto il mondo finanziario deve assolutamente fare riferimento.





Novità dell'edizione 2018



Tra le novità dell’edizione 2018 spicca il TOL contest. Si tratta di una simulazione di trading online completamente gratuita che permetterà agli investitori retail di aumentare le proprie conoscenze finanziarie, testandole in tutta sicurezza. Concretamente la simulazione si svolgerà in diversi moduli, ciascuno sponsorizzato da un intermediario partner dell’evento, a cui si potrà partecipare in diverse settimane didattiche dedicate e che si concluderà con una competizione di trading online. Un’ulteriore novità è la possibilità di utilizzo di un simulatore si potrà vivere una seduta di Borsa reale del passato, simulando operazioni di vendita e acquisto, potendo quindi valutare l’andamento della borsa con grafici. Durante le due giornate Borsa Italiana offre l’opportunità di seguire alcune conferenze in live streaming, previa registrazione on line. La novità dell’anno è la possibilità per gli utenti del Live pre evento, un servizio che prevede dei webiner realizzati precedentemente all’evento e sponsorizzati dai partner con lo scopo di entrare in contatto con i partecipanti degli eventi stessi ottenendo anticipazioni sui temi di questa nuova edizione.





Concludendo, il programma di TOL Expo di Borsa Italiana è molto fitto e consente agli investitori di approfondire moltissimi argomenti di interesse, offre opportunità di imparare gratuitamente da seri professionisti ed anche la possibilità di incontro e confronto con i protagonisti della finanza italiana.