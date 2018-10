"Sono illusioni solo se non ci credi"

“Non è impossibile, si potrebbe fare!”, è una frase molto semplice, sei parole che racchiudono una forza e una potenza enorme.

Una forza che spinge a porsi delle domande e a mettesi in discussione, una forza che permette di sognare, di rischiare, ma soprattutto che spinge a puntare in alto. Nasce così, da questa semplice frase, il concerto-testimonianza promosso dall’Azione Cattolica fossanese, che il 10 novembre porterà sul palco del Palazzetto dello Sport di Fossano alle ore 21 i The Sun.

I The Sun nascono nel 1997 come punk-rock band, dal sogno di quattro amici che decidono di dedicare la propria vita alla musica, loro grande passione. Questa passione si trasforma in un lavoro vero che in poco tempo porta questi giovani al successo con tour internazionali e con importanti contratti con famose case discografiche. Il successo diventa “la bella vita”, una vita fatta di eccessi, di soldi facili e di sballo. A poco a poco però questa felicità diventa effimera; ecco che Francesco, il cantante, comincia ad avvertire un senso di smarrimento, comincia a domandarsi il senso, se una vita condotta in quel modo è davvero degna di essere vissuta. Questo periodo di crisi segna la svolta, il cambiamento radicale verso la ricerca della gioia, una gioia che si avverte nel camminare in “salita”. I The Sun diventano così testimoni di una rinascita, che porta loro a scrivere rivolgendosi direttamente ai giovani, le loro canzoni diventano uno stimolo a vivere pienamente, a non sprecare il tempo, a trasformare le difficoltà in occasioni di vita. Questa testimonianza così intensa porta i The Sun a partecipare alle Giornate Mondiali della Gioventù di Rio e Cracovia, al Sinodo dei Giovani, della scorsa estate, e ai tanti incontri in giro per l’Italia e nel mondo.

E quindi? Cosa c’entra questa storia con la nostra storia? L’Azione Cattolica di Fossano propone un cammino formativo per tutti: bambini, giovani e adulti nel corso dell’anno e naturalmente in estate in Casa Alpina ad Acceglio. Come Azione Cattolica abbiamo deciso di concretizzare le esperienze forti che lasciano un segno indelebile in ognuno di noi, dando il via al progetto “Incontri nuovi, cammini nuovi”, un progetto che parte proprio con il concerto dei The Sun del prossimo 10 novembre e che grazie alla collaborazione con la Caritas diocesana, le associazioni e le scuole del fossanese, ha la volontà di proporre esperienze di crescita a partire dalla vita quotidiana del singolo. Nelle scuole, infatti, alcuni animatori ACR in collaborazione con la Caritas, avvieranno con alcune classi un progetto biennale in divenire, incentrato sulla “cura della persona” direttamente negli istituti fossanesi. Grazie al contributo di tanti, persone, associazioni, attività piccole e grandi, fondazioni, etc.. si sta realizzando qualcosa di grande, si sta realizzando un sogno che è stato ed è possibile se si ha la forza di crederci per davvero. Vi aspettiamo quindi tutti il 10 novembre 2018 alle ore 21.00 per vivere insieme questo sogno.

“Non è impossibile, si può fare!”.