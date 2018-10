Tre consigli sempre validi per il fantacalcio

Il fantacalcio è un gioco che appassiona diverse centinaia di migliaia di italiani. Per molti diventa un appuntamento irrinunciabile, un brivido che permette di seguire il campionato di calcio con un pizzico di adrenalina in più.

Per capire quanto sia diffusa la passione per questo gioco è sufficiente fare qualche ricerca su internet. Basta cercare consigli fantacalcio o come giocare al fantacalcio e si rimarrà sorpresi dall’enorme numero di siti specializzati che trattano l’argomento. Dopo questa premessa cerchiamo di far eun po il punto della situazione e diamo alcuni consigli per ottenere il massimo in questo settore.

Per giocare al fantacalcio non è sufficiente creare oppure iscriversi a una Lega di altri giocatori e poi creare la propria fantasquadra, l'obiettivo del fantallenatore deve essere quello di riuscire a schierare per tutta la durata del Campionato una fantasquadra che possa accumulare i punti sufficienti per poter vincere il fantascudetto della Lega.

Per riuscire a creare la propria fantasquadra in modo che possa rivelarsi competitiva il fantallenatore dovrà prestare molta attenzione sia all'Asta d'inizio, dove i membri della Lega stabiliscono un budget massimo per l'acquisto dei calciatori, sia all'apertura del Mercato Libero che consentirà di effettuare i trasferimenti scambiando, comprando oppure cedendo i giocatori all'interno della Lega stessa con l'utilizzo dei crediti (fantamilioni).

Riuscire a disputare un Campionato di fantacalcio ottimale significa arrivare allo stesso preparati, soprattutto all'Asta iniziale perché è proprio in quel frangente che si getteranno le basi per poter arrivare a vincere il tanto ambito fantascudetto della Lega, quindi per essere sempre un passo avanti ai propri amici nel gioco del fantacalcio avvalersi di tre consigli sempre validi per riuscire a disputare un buon Campionato e a non commettere troppi passi falsi.

Restare sempre informati sulle amichevoli estive e sull'andamento delle squadre neo promosse in Serie A

Il fantacalcio inizia molto prima dell'inizio del Campionato vero e proprio, il periodo che va da Giugno ad Agosto solitamente rappresenta il momento in cui il fantallenatore, seguendo le amichevoli estive e osservando l'andamento delle squadre neo promosse in Serie A, getta le basi per la creazione della propria fantasquadra.

Infatti per riuscire a farsi un'idea precisa suoi nuovi acquisti e/o sui trasferimenti reali dei giocatori, sui moduli utilizzati e comunque sull'andamento generale affidarsi solamente ai tabellini ufficiali potrebbe rivelarsi controproducente perché ovviamente non sarà possibile riuscire ad avere nella propria fantasquadra tutti i Top Player della Serie A.

Per questo è molto importante restare aggiornati sull'andamento generale di tutte le squadre che partecipano al Campionato italiano. Questo non solo potrebbe consentire l'acquisto di un calciatore, soprattutto in alcuni ruoli, che affiancato ai propri titolari potrebbe rivelarsi una sorpresa ma consentirà anche di risparmiare parecchi fantamilioni.

Avere sempre un elenco di obiettivi da seguire

Un’altra buona strategia è quella di prepararsi sempre un elenco di obiettivi da seguire, ovvero dopo aver attentamente seguito le squadre di Serie A anche nella fase di preparazione e averne studiato i giocatori permette di stilare la lista di quelli che si desidera comprare per inserirli nella rosa della propria fantasquadra. In questo modo si arriverà al giorno dell'Asta d'inizio con le idee chiare, senza avere bisogno di affidarsi completamente ai tabellini ufficiali riportati sulla Fantagazzetta o sulla Gazzetta dello Sport e si potranno gettare così le basi per affrontare il Campionato di fantacalcio nel modo più ottimale possibile.

Un'altra cosa da tenere a mente durante l'Asta d'inizio è quella di tenere sempre alta la concentrazione per evitare di perdere, magari per una manciata di fantamilioni, l'acquisto di un giocatore interessante che si trova sulla propria lista di obiettivi, così come è bene essere sempre pazienti e non frettolosi per non rischiare di andare a spendere troppi fantamilioni e sforare in questo modo il proprio budget.

Creare un buona rosa con titolari e riserve

Nel gioco del fantacalcio il bonus rappresenta sicuramente uno degli aspetti più importanti, infatti schierare giocatori con doti molto offensive che possano arrivare al goal con molta facilità è un valore aggiunto per accumulare punti e salire in classifica, però non bisogna dimenticare che nello schierare la propria fantasquadra sarà opportuno trovare il giusto equilibrio. Insomma un gioco tutt’altro che semplice, specialmente se si ha l’obiettivo di primeggiare!