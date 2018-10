Si aprono le Tre età di Verzuolo, "Les chats gris" in concerto

Mercoledì 31 ottobre alle ore 17, in occasione dell’apertura delle “Tre Età Tempo d’Incontri” di Verzuolo avverrà l’esibizione presso Palazzo Drago degli Chats Gris, duo formato da Jean François Bernard (voce) e Daniele Trucco (pianoforte) che si propone, con successo, di esprimere con le parole e con la musica i messaggi sublimi della poesia e della musica francese.



Lo spettacolo, patrocinato dalla Regione Piemonte, sarà l’occasione per far conoscere al pubblico la musica d’oltralpe e presentare il ricco programma di iniziative organizzate dall’Assessorato alla Cultura per l’anno 2018/2018. Al pomeriggio prenderanno parte anche gli allievi di alcuni istituti superiori del territorio.



Grazie all’impegno che il Comune ogni anno stanzia in campo culturale e al contributo della Regione Piemonte – afferma l’assessore Gabriella Peruzzi – quest’anno avremo un momento di apertura veramente particolare con artisti di un certo calibro in grado di far apprezzare alle diverse età coinvolte un genere musicale spesso non così affine al grande pubblico.



Jean Françcois Bernard, conosciuto come il Tom Waits della Chanson Française grazie al timbro della sua voce graffiante, confidenziale, qual-che volta aggressiva, sempre calda e coinvolgente presenta la Chanson Française in una connotazione spesso diversa da quella a cui gli chan-sonniers classici hanno abituato i loro fans.

Queste interpretazioni non si pongono come alternativa ma senz’altro rappresentano una chiave artistica di lettura parallela ed evocano un pathos di contenuti esistenti originariamente nei testi e nelle musiche, ai quali la voce “ruvida” o “sporca” di Jean François attribuisce personaggi più vicini alla Marseille della “Canabière” e alla Paris di “Notre Dame” o di “Pigalle” piuttosto che a quella de “L’Etoile” o di “Mont Martre”.

Il tocco leggero e sicuro del pianista Daniele Trucco, crea un riuscitissimo riscontro musicale che fa da eco e complemento alla voce di Jean François, con una sensibilità degna di ammirazione e coinvolgimento emotivo.



Les chats gris vantano ormai una quasi ventennale collaborazione che li ha portati a esibirsi in luoghi prestigiosi come il Chet Baker di Bologna, il Diavolo Rosso di Asti, il Folk Club di Torino e per ben tre volte al Circolo Ufficiali del Ministero della Difesa di Roma.



Per l’occasione il duo si trasformerà in trio con l’aggiunta del chitarrista Diego Ponzo per dare così vita ad un repertorio incentrato prevalente-mente sulle canzoni di Paolo Conte e Fred Buscaglione, non tralasciando naturalmente la canzone francese classica.