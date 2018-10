Con l’avanzo “liberato” Alba metterà in cantiere opere per 3.2 milioni di euro

Dalle parti di Piazza Duomo qualcuno già ci scherza, della serie il colmo per un sindaco di centrosinistra. Dopo anni di governi di marca Pd c’è voluto l’esecutivo a guida Salvini-Di Maio per dare ad Alba quello che la capitale delle Langhe ha chiesto sommessamente per anni ogniqualvolta un mezzo sottosegretario fosse capitato a tiro ai piedi delle Langhe: la possibilità di spendere almeno una parte dell’importante riserva accumulata nella cassaforte comunale in anni di oculata gestione – pure troppo, per alcuni – e conseguenti, copiosi avanzi di Amministrazione.



Quello che, sul finir di consiliatura del suo secondo e ultimo mandato nemmeno il sindaco Marello si sognava più, è invece arrivato (lo raccontavamo qui), complici un paio di pronunciamenti della Corte Costituzionale sul patto di stabilità interno.

Col risultato che nelle stanze del municipio è subito partito un febbrile lavoro per compilare l’elenco del fattibile prima della scadenza di fine anno, termine oltre il quale, senza i progetti arrivati almeno alla fase dell’appalto, bisognerà fermarsi e aspettare un altro giro.



La “lista della spesa” allo studio di sindaco e Giunta è finita così al centro della partecipata discussione avviata con la seduta della 3ª Commissione consiliare (Bilancio) andata in scena lunedì e poi aggiornata a un secondo momento di confronto già programmato per venerdì.



L'ASSESSORE GARASSINO: AVANTI CON QUANTO PIANIFICATO

Il conto – è stato spiegato – ammonta a poco meno di 3.2 milioni di euro. Nell’elenco figura una serie di piccoli e grandi lavori con i quali, come spiega l’assessore al Bilancio Gigi Garassino, “daremo continuità al flusso di investimenti che abbiamo elaborato nel corso della legislatura. Non si tratta di un passaggio straordinario, perché porteremo avanti un flusso di investimenti che già in corso di esercizio era stato significativo, con 6,5 milioni di euro già spesi. Con questa integrazione arriviamo quasi a 10 milioni, il che rappresenta anche un dato significativo per l’economia della città. E anche un valore che poche amministrazioni paragonabili alla nostra possono vantare. E’ però importante sottolineare che lo facciamo nel segno della continuità e nel solco della programmazione portata avanti per tutta la consigliatura: nulla di improvvisato o di estemporaneo, ma un nuovo tassello che si innesta su una seria pianificazione resa possibile anche dal lavoro dei nostri uffici”.



VIABILITÀ

Passando al dettaglio, il capitolo più importante dell’elenco è quello che riguarda la viabilità: 1.1 milioni che per oltre la metà verranno impiegati per integrare il piano asfalti già realizzato in corso d’anno. Poi interventi sulle aree mercatali di corso Europa e corso Langhe e il finanziamento del 1° lotto del collegamento tra corso Canale e viale Industria: un’opera da tempo allo studio del Municipio e con la quale, partendo all’uscita del ponte albertino e arrivando presso il centro direzionale delle Poste, si punta a decongestionare la rotatoria del rondò di parte del traffico oggi in uscita dalla città.



EDIFICI COMUNALI

Un capitolo da 600mila euro per manutenzioni straordinarie che riguarderanno, tra le varie sedi, il municipio, gli uffici di via Manzoni e anche l’ex tribunale, dove si integrerà un intervento sulla copertura già programmato.



COMPLESSO DELLA MADDALENA

Un’altra importante voce di spesa (500mila euro) è quella che riguarda l’ex complesso monastico, dove il Comune metterà in campo tre interventi specifici su altrettanti progetti presentati alla Fondazione Crc a inizio anno ma finanziati in minima parte. Si tratta del rifacimento della copertura della galleria, l’ampliamento degli spazi di lettura e il rinnovo degli arredi nella biblioteca comunale, e infine il rifacimento dell’ultima porzione di facciata, tra via Paruzza e via Accademia, rimasta ancora da sistemare dopo l’intervento dell’anno scorso .



AREE VERDI

Con poco più di 200mila euro si provvederà al rinnovo di attrezzature ludiche e giochi, e manutenzioni su aree verdi scolastiche.



IMPIANTI SPORTIVI

Qui il Municipio punta, con una spesa di 170mila euro, a realizzare la sistemazione di due campi del complesso “Michele Coppino” (tra questi quello che verrà utilizzato anche per il rugby) e a manutenzioni presso altri centri sportivi cittadini.



SCUOLE

Un capitolo da 100mila euro con acquisto di arredi e piccole manutenzioni.



PULIZIA TORRENTI

Qui si raddoppierà lo stanziamento da 100mila euro da poco deciso dalla Giunta.



BAGNI PUBBLICI

Nel novero elaborato dalla Giunta Marello figurano poi numerosi altri interventi. Tra questi la posa – in corso Langhe e corso Piave – di due nuovi servizi igienici automatici, che si aggiungeranno a quelli già sistemati lo scorso anno alla Maddalena e in piazza Cagnasso.