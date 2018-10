Roero, dal Natale all'autunno un mix di esperienze per un turismo sempre maggiore

"22 comuni in Provincia di Cuneo, 300 chilometri quadrati e 58.000 abitanti: il Roero".

Questa la premessa del Senatore Marco Perosino che ieri sera, mercoledì 17 ottobre, ha incontrato a Roma, nella prestigiosa sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, i giornalisti della stampa specializzata, operatori commerciali di una città molto importante, personalità influenti allo scopo di far conoscere e diffondere un nome oggi ancora fragile ma in via di espansione e crescita.



Alberghi pieni, 12.000 camere esaurite, con turisti per lo più stranieri che, grazie all'operato dell'Ente Turismo Langhe, Roero e Monferrato, giungono nel Roero favorendo una crescita occupazionale "grazie alla quale, nonostante alcune difficoltà, i piccoli comuni non vedono crisi" ha affermato con soddisfazione Perosino.



"Il turismo ha interesse nelle cose buone, nelle cose belle - queste le parole del General Manager dell'Ente Turismo, Marco Carbone - e il Roero è una di quelle, un angolo nascosto in un territorio pieno di ricchezze, il posto bello tra Alba e Torino"

In un'Italia che si divide tra turismo mainstream come Roma Firenze e Venezia, vi è un'Italia con tesori nascosti, prodotti tipici e autentici. "Da tutto il mondo giungono visitatori nel Roero per vivere un'esperienza fatta di tanti prodotti e non solo di un'unica specialità" ha continuato Carbone.



Terra molto sviluppata economicamente, ha scoperto negli ultimi anni una vocazione turistica, ai confini con Alba, per paesaggio e produzione enogastronomica. Oggi il territorio è dotato di strutture adeguate per pernottamenti e soprattutto per ristorazione di qualità. Il territorio, la cucina tradizionale piemontese, il vino doc e docg costituiscono un mix eccezionale di gradimento.



"Vogliamo portare il Roero a divenire 'Distretto del cibo' - ha concluso Perosino - sarebbe per noi motivo di grande orgoglio". I 'Distretti del cibo' sono un nuovo strumento previsto dalla legge per garantire risorse e opportunità per la crescita e il rilancio a livello nazionale di filiere e territori e ne è previsto solo il riconoscimento di qualche unità ogni anno.



"Stiamo cercando di destagionalizzare il turismo nel Roero che vede il suo clou nella stagione del tartufo" - ha spiegato Pierpaolo Guelfo, patron dell’Enoteca Regionale del Roero e a capo dell’organizzazione de 'Il Magico Paese di Natale'. La 12^ edizione della manifestazione natalizia, quarta in ordine di importanza in Italia, verrà inaugurata il 17 novembre a Govone e trasformerà il piccolo paese tra le colline di Langhe-Roero e Monferrato, paesaggio vitivinicolo patrimonio Mondiale dell’Unesco, in un viaggio tra sogno e realtà per grandi e piccini fino al 23 dicembre.



Agli ospiti della conferenza è stato poi offerto un'apericena con i prodotti tipici giunti direttamente dal Roero per far gustare le prelibatezze del territorio.