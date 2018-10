Katy Kat, in un libro la gattina più sostenibile del mondo

Presentazione domani, sabato 20 ottobre, alla libreria San Paolo di via Vittorio Emanuele 30 a Alba per il libro "Katy Kat e La Nuova Vita degli Oggetti".

All'incontro (ore 16) sarà presente l’illustratrice Marija Markovic.

A seguire si terrà un laboratorio espressivo a cura di Manuela Sciutto e artistico a cura dell’illustratrice.

L’attività è riservata per i bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni (per iscriversi inviare un’email a info@cooperica.it).



Katy Kat e la nuova vita degli oggetti è il silent book che insegna cos’è l’ecologia ai bambini grazie all’utilizzo di immagini semplici e colorate. “Per insegnare bisogna emozionare”, questa è la citazione di Maria Montessori scelta come introduzione al libro.



Un silent book è per definizione senza testi e racconta e descrive il mondo tramite le immagini, le quali devono essere connesse per dare un senso alla storia, ma allo stesso tempo lasciare libero sfogo alla fantasia. Sono due gli stili di disegno che spiegano la raccolta differenziata: lirico e vettoriale. Il primo è pensato per essere raccontato da un adulto: le immagini possono sembrare a prima vista strane, ma rispecchiano un mondo poetico e sognante nel quale il bambino può identificarsi. Lo stile vettoriale, invece, permette al bambino di sfogliare e comprendere tramite figure più geometriche la storia.



"I bambini – spiega Marija Markovic – sono in grado di leggere le immagini molto più di noi adulti, grazie alla percezione, all’immaginazione e all’emozione. Per questo motivo ho pensato di strutturare il libro in due stili. ll primo alla ricerca della delicatezza artistica e il secondo semplificato con colori più giocosi, in grado di stimolare il racconto del bambino in prima persona e di raggiungere il target compreso tra i 3 e i 6 anni che percepisce la realtà nella sua interezza".



La storia si sviluppa attraverso undici tavole che narrano la storia di Katy Kat, una gattina che salva i rifiuti dall’autocarro dell’indifferenziato. Tutto inizia una giornata in cui si ritrova a casa da sola e rovescia il cestino dei rifiuti, da cui escono diversi oggetti con cui inizia a stringere amicizia e a giocare. Comincia così la prima avventura di Katy Kat. La lattina, la carta, il vasetto di vetro, lo stecchino di un gelato, la latta d’acciaio diventano i suoi migliori amici e con loro scopre cosa possono diventare “da grandi” grazie al riciclo.



"L’idea di raccontare il mondo della raccolta differenziata ai bambini – spiega Emanuela Rosio, direttrice editoriale del progetto – nasce dalla voglia di trasmettere l’importanza dell’ambiente anche ai più piccoli. Il libro è uno strumento versatile da utilizzare nelle scuole e per la creazione di laboratori di educazione e conoscenza di ciò che ci circonda».



Katy Kat e la nuova vita degli oggetti è il volume 1 della collana “Katy Kat alla scoperta di…” realizzata dalla Cooperativa Erica con la direzione editoriale di Emanuela Rosio e Albina Ambrogio, i testi di Roberto Cavallo, Albina Ambrogio e Marija Markovic e le illustrazioni e la grafica di Marija Markovic.