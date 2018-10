Uccise la moglie a coltellate, definitiva la condanna a 30 anni per Luigino Caramello

Trent’anni di reclusione confermati anche in Cassazione per Luigi Caramello, l’autotrasportatore di Santo Stefano Belbo, all’epoca dei fatti 47enne, già condannato in primo grado e in appello per l’omicidio della moglie Barbara Natale, avvenuto a Canelli il 14 novembre 2015.



La Prima Sezione Penale della Suprema Corte ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa dell’uomo – da cui la donna, operaia 44enne, si era di fatto separata – all’indomani della sentenza con la quale il 25 ottobre 2017 la Corte d’Appello di Torino presieduta dal dottor Fabrizio Pasi aveva confermato il verdetto espresso il 24 novembre 2016 dalla Sezione Penale del Tribunale di Asti.



Primo grado e appello avevano confermato anche le aggravanti contestate all’imputato: la premeditazione – circostanza sempre contestata dalla difesa dell’uomo – e l’avere compiuto l’assassinio della donna – sorpresa in strada e aggredita a coltellate presso la stazione ferroviaria di Canelli all'indomani di un incontro con i rispettivi legali per la separazione – con particolare efferatezza e crudeltà.



All’appello furono ammesse come parti civili le due figlie, la madre e le due sorelle della donna, rappresentate dall’avvocato Laura Capra di Santo Stefano Belbo, insieme al Comune di Santo Stefano Belbo (avvocato Emanuela Nespola) e all’associazione “Mai+Sole” con il legale albese Silvia Calzolaro.



La difesa era invece affidata all’avvocato albese Roberto Ponzio, che oggi dichiara: “Luigino Caramello ha ritenuto di non presenziare all’udienza davanti alla Corte di Cassazione, né di farsi rappresentare da difensori. Si è disinteressato della vicenda processuale dopo aver invano cercato di riallacciare un rapporto con le figlie, dichiarandosi disposto a cedere loro tutti i suoi beni. Il risarcimento, se accettato, avrebbe comportato un alleggerimento della pena. Nel processo si sono costituite parti civili enti e associazioni che, con le relative spese e competenze di patrocinio, andranno inevitabilmente a ridurre il compendio risarcitorio che si otterrà dalla vendita all’asta di beni mobili e immobili di proprietà del Caramello. Le vere parti offese non saranno sole, ma così risulteranno sicuramente più povere”.



L’avvocato Laura Capra, rappresentante della famiglia: “Dopo un rapido iter processuale si è arrivati a una sentenza che, come eravamo certe, ha reso per quanto possibile giustizia alla famiglia di Barbara Natale. Eravamo sicure che la Corte di Cassazione avrebbe confermato la pena massima prevista nei confronti di Luigino Caramello. Ora speriamo che la sentenza porti un po’ di conforto a un’intera famiglia profondamente ferita. La nostra azione continuerà per ottenere quel risarcimento dei danni più volte professato e mai realmente attuato”.



L’avvocato Silvia Calzolaro, in giudizio per Mai+Sole, ribadisce “l’impegno della nostra associazione al fianco delle donne vittime di violenza, impegno che purtroppo in questo caso si è dovuto limitare alla nostra presenza in giudizio al fianco di questa famiglia distrutta”. “Voglio comunque sottolineare – aggiunge il legale – che nulla chiederemo al Caramello, per evitare che nulla debba essere tolto alle figlie, alla mamma e alle sorelle della povera Barbara Natale”.