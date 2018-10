In piazza (e a tavola) coi Borghi per il terzo fine settimana di Fiera Internazionale del Tartufo

Borghi cittadini protagonisti alla rassegna internazionale albese, che anche per questo fine settimana (il terzo) promette un programma di eventi e intrattenimenti decisamente ricco.



L’appuntamento, doppio, è quello che vedrà il centro storico cittadino trasformarsi in un vivace borgo medioevale con centinaia di figuranti in costume per il grande “Baccanale del Tartufo”, che invaderà vie e piazze dalle 18 alle 24 con giochi, scaramucce, teatro di strada, balli e canti.

In ogni angolo vengono servite prelibatezze dai sapori antichi, cucinate direttamente in loco con ingredienti della tradizione.

Un momento imperdibile di festa e di scoperta tra le viuzze del centro storico con decine di piatti caldi e freddi, vino e momenti di intrattenimento.

La grande festa continuerà il giorno dopo, dalle 10 alle 19 con “Il borgo si rievoca”, un altro momento particolarmente atteso nel programma fieristico.



AL MERCATO MONDIALE

La principale attrazione rimane come sempre il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba allestito nel cortile della Maddalena, aperto sabato e domenica dalle 9.30 alle 19.30.



CHEF STELLATI ALL’ALBA TRUFFLE SHOW

A pochi metri, in Sala Beppe Fenoglio, continuano gli appuntamenti dell’Alba Truffle Show. Sabato 20 ottobre il programma si apre alle 11 con l’energia di Pasquale Laera (Stella Michelin al Ristorante La Rei del Boscareto Resort a Serralunga d’Alba), mentre alle 18 sarà la volta di Andrea Larossa (Stella Michelin al Ristorante Larossa di Alba).

È già sold out l’appuntamento di domenica 21 alle ore 11 con il campione delle pizze e maestri lievitista Massimiliano Prete, mentre per chiudere il fine settimana è ancora possibile acquistare sul sito della Fiera (www.fieradeltartufo.org) lo showcooking dello stellato Andrea Ribaldone (Osteria Arborina di La Morra).



ANALISI SENSORIALI E WINE TASTING EXPERIENCE

Le occasioni dedicate ai gourmet proseguono con le Analisi Sensoriali del Tartufo, guidate dai giudici del Centro Nazionale Studi Tartufo (sabato ore 11 e 15 e domenica ore 11, cortile della Maddalena) e alle Wine Tasting Experience®, organizzate in collaborazione col consorzio Strada del Barolo e Grandi Vini di Langa.

Sabato alle 17.30 l’appuntamento - in lingua inglese - è con “The Many Faces of Nebbiolo” mentre domenica alle 15.30 si replica in italiano con "I volti del Nebbiolo".



DOMENICA SI ASSEGNA IL “TARTUFO REALE”

Domenica 21 ottobre, alle ore 15, il prestigioso palco dell’Alba Truffle Show ospiterà il “Tartufo Reale 2018”, assegnato ogni anno al miglior esemplare di Tartufo Bianco d’Alba presentato ai giudici del Tartufo nelle prime settimane di svolgimento della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Reale Mutua, main sponsor dell’88ª edizione della Fiera, assegnerà il riconoscimento per mano del condirettore generale di Reale Mutua, Massimo Luvié, e dei titolari dell’Agenzia Reale Mutua di Alba, Lorenzo Cavallotto e Massimo Bazzan. Con le autorità presenti, anche Angelica Borello, neoeletta “Bela Trifolera dei Borghi” 2018 per il Borgo di San Lorenzo.



GLI OSPITI DELLA FIERA

Sabato 20 ottobre alle ore 17 il Mercato Mondiale del Tartufo si tinge dei colori bianco-rossi e del logo della squadra di volley femminile Bosca S. Bernardo Cuneo, quando le ragazze della squadra, che milita nel campionato A1, saranno gradite ospiti della Fiera.



PER I PIU’ PICCOLI

Continua al Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” Alba Truffle Bimbi, l’area ludo-didattica della Fiera dedicata ai bambini e alle loro famiglie con ingresso libero tutti i sabati e le domeniche dalle 11 alle 19.



GLI ALTRI MERCATI

Tantissime le occasioni per incontrare le eccellenze del territorio con gli speciali mercati allestiti nelle piazze di Alba.

Il Mercato della Terra Slow Food sarà aperto sabato 20 ottobre dalle 9 alle 13 e domenica 21 dalle 9 alle 20 in piazza Pertinace; nelle vie e nelle piazze della città domenica 21 ottobre dalle 9 alle 20 si terrà anche il Mercato ambulante della Fiera. Il Mercato Km 0 Campagna Amica si terrà nella piazza antistante l’ex Tribunale, sempre domenica dalle 9 alle 20, in contemporanea con l’appuntamento con la Piazza dei Sapori.



MOSTRE E CULTURA

Venerdì 19 ottobre il http://www.lavocedialba.it/2018/10/18/leggi-notizia/argomenti/attualita-14/articolo/premio-bottari-lattes-grinzane.htmlPremio Bottari Lattes Grinzane 2018 propone alle 18 al Teatro Sociale “G. Busca” di Alba (ingresso libero fino a esaurimento posti) la lectio magistralis di Antònio Lobo Antunes, vincitore della sezione La Quercia del Premio.



Nella chiesa medievale di San Domenico sarà ancora possibile visitare con ingresso gratuito la mostra “La storia di Nina” di Valerio Berruti, a cura di Arturo Galansino, con la magia della “giostra” - ovvero una grande installazione scolpita dall’artista in ogni suo dettaglio - con la colonna sonora appositamente realizzata da Ludovico Einaudi.



Continua anche alla chiesa di San Giuseppe “Emilio Vedova dalle collezioni del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea”.

La mostra “Alba. Nuove luci sul passato”, organizzata in due tappe, una presso il Museo Diocesano e una presso il Museo civico “Federico Eusebio”, aggiorna le conoscenze sulle fasi di vita più antiche di Alba e le più recenti scoperte di archeologia urbana.

Prosegue poi la mostra di disegni e pitture di Luigi Carbone “Visioni di Langa” in Piazza San Paolo.

Proseguono per tutto il fine settimana anche i tour di Alba Sotterranea (prenotazioni obbligatorie entro il giorno precedente: www.ambientecultura.it o tramite Sms al 339/7349949 o 342/6433395)



ALTRI EVENTI

Continua fino al 16 dicembre “Creativamente Roero”, progetto di residenze d’artista fra i borghi e i castelli del Roero, a cura di Patrizia Rossello con opere di Simone Martinetto, Daniele Ratti e Saverio Todaro. Il percorso d’arte sarà aperto fino al 16 dicembre.



Per tutta la durata della Fiera “Taste Alba – Prenditela con gusto!” propone ogni venerdì e sabato promeriggio alle 17 una speciale passeggiata nel centro storico di Alba in compagnia di un “Narratore del Vino®”, speciale personal food shopper che guiderà in un percorso tra storia e monumenti della città, degustando i prodotti più rinomati delle nostre colline: il Tartufo Bianco d’Alba, la Nocciola Piemonte Igp Tonda e Gentile delle Langhe e i vini di Langhe Roero. I tour partono alle 17 presso l’Ente Turismo (piazza Risorgimento 2). Per info, Piemonte on Wine (Tel. +39.0173.635013, info@piemonteonwine.it).



MUSICA

Domenica 21 ottobre, alle 11 nella chiesa di San Giuseppe, prosegue la rassegna “Classica”, i concerti dell’Alba Music Festival per la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba con la direzione artistica di Giuseppe Nova e Jeff Silberschlag. Questa settimana il duo pianistico a quattro mani con Marco Sollini e Salvatore Barbatano propone musiche di Schubert e Rimsky-Korsakov.