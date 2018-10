"Sosteniamo lo sport giovanile": il Comune di Mondovì eroga 30mila euro alle associazioni cittadine

"La nostra volontà è e sarà sempre quella di sostenere in modo particolare il settore giovanile delle associazioni e delle società sportive che operano su Mondovì, alle quali come amministratori, e più in generale come cittadinanza tutta, siamo estremamente grati, in quanto lo sport riveste un ruolo fondamentale in termini di educazione, rispetto del prossimo e delle regole e può rappresentare un'ottima base etica su cui poggiare le fondamenta della crescita delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi".