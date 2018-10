Crista Corso: una bionda esplosiva!

Mamma, modella, terapeuta, conduttrice televisiva per Sky, Crista Corso, quando la vedi te la ricordi: 1,75 mt., fisico mozzafiato, lunghissimi capelli biondi, labbra scarlatte ed un certo "je ne sais pas quoi".

Attirata da una locandina che recita "Il risveglio del nostro intero potenziale sopito" e dall'idea di una serata diversa da passare in compagnia di un'amica che già conosceva Crista, mi sono ritrovata seduta davanti a questa bionda dalle gambe chilometriche, ignara di quello che stava per succedere, certo è che nel giro di pochi giorni mi sono trovata a ribaltare completamente il mio punto di vista.

La prima volta che ho assistito ad una serata di Crista Corso, ho pensato che fosse pazza o comunque invasata, i suoi modi marcati, il suo atteggiamento da soubrette televisiva misto ad un linguaggio colorito, mi avevano destabilizzata, tanto da non sapere dare un giudizio personale di gradimento. Quando la mia amica mi ha chiesto "Ma Crista ti è piaciuta?" devo dire che non sapevo rispondere, perché dentro di me non mi quadravano le cose, alcuni atteggiamenti erano stati eccessivi, ma mi rendevo conto che non potevano essere "casuali", altri aspetti invece mi avevano intrigato. Col passare dei giorni e rileggendo nella mente la "performance" di Crista, ho capito che era tutto sapientemente studiato. Come in qualsiasi show che si rispetti si intercalano momenti più colti a momenti più leggeri, così era strutturato l'intervento di questa modella bellissima, con concetti profondi intercalati a siparietti comici.

Questa serata così destabilizzante ha scaturito in me il desiderio di conoscere Crista più a fondo e di capire cosa l'aveva spinta a percorrere questa strada, ecco perché ho deciso di intervistarla, una decisione che mi ha permesso di conoscere maggiormente una persona che ora stimo profondamente.

La nostra "chiacchierata" doveva durare un'oretta, nella realtà mi sono ritrovata stregata da Crista, mi sono sentita al sicuro e in perfetta empatia; che sia questo o no, di fatto abbiamo sorprendentemente parlato due ore senza pause, come amiche di vecchia data.

Ho capito che la sua bellezza è stata più una difficoltà che non un pregio, che farsi prendere sul serio con rossetto fuoco, unghie smaltate e tacchi è più difficile. Nonostante una vita invidiabile che comprende il lavoro di modella, la conduzione di diversi programmi televisivi, il matrimonio con un super campione del mondo, la frequentazione con diversi personaggi dello spettacolo, incontri con autorità e capi di stato, Crista non ha avuto solo successi nella vita, anzi. Nasce in una famiglia benestante, il papà imprenditore per questioni di lavoro si sposta prima in Belgio e poi in Francia e loro con lui. Qui le prime difficoltà, "i Belgi, ci correvano dietro con le saponette e ci urlavano di lavarci, ci dicevano voi siete sporchi italiani" mi dice, "e quando poi ci siamo trasferiti in Francia abbiamo subito una seconda forma di razzismo dai Francesi che sentendo l'accento belga non credevano che fossimo italiani, sono stati anni difficili ma che hanno unito molto noi fratelli. La vita da modella poi non è proprio una passeggiata, come forse molti immaginano, a mezzanotte magari mi arrivava una telefonata per sostituire qualche altra ragazza e io andavo, del resto in questo ero più matura rispetto alle altre italiane, pensavo al mio futuro, alla mia carriera, la mia realizzazione personale non passava necessariamente dall'idea di sposarsi e sistemarsi; mi sono sentita denigrare nella stessa giornata, prima come troppo magra, poi come troppo grassa, molte volte i commenti negativi venivano fatti come se non potessimo sentirli, ma li sentivamo eccome!"

"Poi ad un certo punto mio padre è andato all'estero e ci siamo dovuti arrangiare, io da sorella maggiore di sei, mi sono dovuta trasformare in capofamiglia, ma mi è servito. Mio papà è un uomo verticale, da lui ho imparato la fierezza, la compostezza, è un uomo tutto d'un pezzo e non ci voleva mai vedere trasandati e deboli, è un esteta, probabilmente è da lui che ho ereditato il culto della bellezza. Ma è da mia mamma, una donna meravigliosa, che ho imparato a mantenere la calma anche nelle situazioni più difficili, è lei che mi ha trasmesso un oceano di pace interiore. Grazie a Lei dentro di me c'è un drago divora lava (il mio atteggiamento mentale di fronte alla vita) in uno sconfinato oceano di pace."

Crista con assoluta serenità e senza ombra di rancore, mi spiega di questi anni durissimi e anche di quelli successivi, che non sono da meno. In seguito al lavoro da modella, trasformatosi poi in conduttrice televisiva, convola a nozze, scopre di essere incinta e di avere una gravidanza extra uterina, che tutti i medici le consigliano di operare per non mettere a repentaglio la sua vita. Lei rifiuta l'intervento chirurgico nel 2009 e si trova così ad affrontare da sola lo scoppio della tuba, senza medici e medicinali ma con la sola forza della sua mente. Nel 2010 vive una esperienza quasi "mistica" o di disidentificazione nella quale "cadono tutti i preconcetti e i programmi mentali ai quali siamo sottoposti" e si trova così "nuda e cruda davanti a se stessa". Dopo questa esperienza "rivelatrice" Crista comincia a tenere conferenze come relatrice, nelle quali parla del risveglio del nostro intero potenziale sopito e lavora affiancando assistiti.

Crista protesta contro santoni e guaritori, contro chi promette di risolverci i problemi, chi ha la ricetta magica per illuminarci la via, per chi addirittura ci farà vedere la luce o ci farà raggiungere lo stato del nirvana. Non importa quale religione, dottrina, disciplina sia, ciò che importa è che la soluzione è dentro di noi, mai al di fuori. Le soluzioni a tutti i nostri problemi sono già presenti in noi. Crista fra una mossetta ed una provocazione sarcastica sciorina un messaggio molto semplice quanto scomodo: quando le cose non vanno bene, quando le problematiche si fanno serie, è proprio lì che dobbiamo restare presenti a noi stessi, senza fuggire, senza cercare soluzioni al di fuori da noi (dall'insegnante yoga che promette di farvi raggiungere la pace al santone che vi spilla chissà quanti soldi per farvi stare in isolamento, magari senza mangiare e senza bere, finchè raggiungerete l'estasi). Tutto ciò che ci succede dev'essere considerato come una palestra (la nostra vita) che ci allena a diventare persone migliori. La nostra vita deve diventare una sequenza infinita di momenti meravigliosi, non perché andrà tutto bene, ma perché saremo presenti a noi stessi, forti, dignitosi e consapevoli che anche se non abbiamo potere sugli accadimenti che ci succedono, possiamo comunque decidere come reagire agli eventi che ci si presentano. Ogni difficoltà ci fa più forti e più belli (emotivamente più ricchi).

Eventi belli, meno belli o anche tragici, vanno affrontati con dignità e bellezza. Su questo Crista non transige, come un generale in gonnella, insiste sull'importanza della propria immagine, in quanto è questa che portiamo agli altri, del resto, si tratta di presentarsi agli altri con amore, quindi e prima di tutto, con amore e cura verso se stessi, verso i propri figli, verso la propria casa. Ciò che è in superficie è espressione di ciò che è nascosto dentro di noi.

Crista esorta a essere presenti a se stessi e agli altri, ad essere vigili ed anche belli e curati, perché anche quello è amore e rispetto verso il prossimo. Mi dice: "Amore è una parola bellissima ma super - inflazionata, per questo non amo abusarne, ed è un peccato perché è con l'amore che possiamo superare tutto".

"L’amore è la bellezza dell’anima."

(Sant’Agostino)

