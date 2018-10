La Mela Rossa Cuneo IGP tra i protagonisti di Golosaria Milano

Se “Il Buono che fa Bene” sarà il tema portante dell'edizione 2018 di Golosaria Milano, non si poteva trovare un'ospite migliore, per dare concretezza a questa frase, della Mela Rossa Cuneo IGP.

Il frutto, punta d'eccellenza della produzione ortofrutticola piemontese, sarà l'ospite gradito e assiduo delle tre giornate di Golosaria Milano (la rassegna di cultura e gusto ideata da Paolo Massobrio, che si terrà quest'anno al Mi. Co – Fieramilanocity dal 27 al 29 ottobre) con uno stand presidiato dal Consorzio omonimo dove saranno presentate e distribuite in degustazione le mele fresche del nuovo raccolto. Inoltre, la Mela Rossa Cuneo IGP, già incoronata per la sua bellezza come simbolo della manifestazione Macfrut 2019, sarà celebrata in un appuntamento speciale lunedì 29 ottobre alle ore 10,30 presso l'Agorà quando tre chef, segnalati con voti eccellenti sul Taccuino Gatti Massobrio, le dedicheranno tre ricette inedite in uno spettacolare e sorprendente show cooking. Gli chef in questione saranno: Andrea Larossa, Michelangelo Mammoliti e Fulvio Siccardi.



Se è vero che la mela è già di per sé un frutto simbolo degli alimenti salutari, come recitano anche i proverbi, questa mela made in Piemonte è portatrice di ulteriori valori alla causa de “Il Buono che fa Bene”, come ci ha raccontato Domenico Sacchetto, presidente di Assortofrutta e del Consorzio di Tutela e di Valorizzazione della Mela Rossa Cuneo IGP.



Le Mele Rosse, iscritte al sistema di controllo di Mela Rossa Cuneo IGP, che produciamo nel territorio Cuneese ed in parte nel Torinese, sono coltivate tra i 280 e i 650 metri s.l.m. d'altezza in prossimità delle montagne e sono il risultato di un micro-clima ideale, ben areato, con forti escursioni termiche tra il giorno e la notte, un clima che permette alle mele di crescere sane con ridottissimo uso di pesticidi. Infatti le mele Mela Rossa Cuneo IGP, anche se ancora poco conosciute in Italia, sono esportate in tutto il mondo dove vengono apprezzate per la loro bellezza e salubrità. Il colore particolare della loro buccia (che va dall'intenso rosso vinoso delle Red Delicious, al rosso intenso brillante delle Gala, ed a quello dal chiaro all'intenso delle Fuji, per finire con quello dal rosso arancio al rosso intenso delle Braeburn) le ha fatte apprezzare negli Emirati Arabi addirittura come centro tavola. La buccia non le rende solo esteticamente belle, ma è ricca di antociani dalle proprietà benefiche e il frutto, al momento del distacco dalla pianta, è talmente sano che si conserva intatto dopo 30/40 giorni di trasporto in container.







Per quale motivo si parla della Mela Rossa Cuneo IGP, come di un prodotto che valorizza il territorio?



La Mela Rossa Cuneo IGP è la coltivazione di punta per tanti produttori di frutta, che fanno un eccellente lavoro sul territorio: usano i metodi di coltivazione e difesa integrata, in particolare il metodo della confusione sessuale contro gli insetti dannosi, e praticano un'agricoltura sana, a basso impatto ambientale, che restituisce valore al paesaggio. La Mela Rossa Cuneo IGP, già conosciuta nel mondo per la sua qualità, deve diventare un traino per tutti questi questi produttori anche in Italia. La filiera è ormai consolidata e siamo arrivati a produrne due milioni di quintali l'anno, inoltre abbiamo il riconoscimento IGP su 4 gruppi varietali di mele: Gala, Red Delicious, Fuji e Braeburn con cui riusciamo a essere disponibili sul Mercato praticamente tutto l'anno.

Insomma siamo pronti a conquistare il Mercato italiano partendo da Golosaria, e con l'iniziativa degli chef e delle ricette, vorremmo anche rilanciare l'idea del consumo della mela a pasto, che si sta un po' perdendo in famiglia come nei ristoranti, dove è spesso difficile trovare la frutta fresca.