Mondovì: "Peccati di Gola" modifica la viabilità cittadina già da domani

Il duplice evento si protrarrà sino a domenica 4 novembre e interesserà, come di consueto, i rioni di Breo e Piazza, anche se quest'anno non mancheranno alcune importanti variazioni, che condizioneranno la viabilità cittadina e inizieranno ad entrare in vigore già da domani, giovedì 25 ottobre, a causa delle esigenze di allestimento e montaggio delle strutture.

Così, al fine di garantire un ordinato svolgimento delle operazioni stesse in modo da non arrecare pericolo alla circolazione stradale e alla pubblica incolumità, il comando di polizia locale, in accordo con l'amministrazione comunale, ha ufficializzato le nuove disposizioni, che riportiamo integralmente di seguito.

- in piazza Ellero, nella parte viabile compresa tra via Alessandria e via Biglia, dalle 7 del 25 ottobre alle 19 del 6 novembre;

- in piazzale Unità d'Italia (parte sottostante via Luigi Einaudi), come da segnaletica provvisoria posta in loco, e in piazza Cesare Battisti, dalle 7 del 26 ottobre alle 19 dell'8 novembre;