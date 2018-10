Alba città di vandali? In cinque mesi 400 le biciclette EazyMov finite in officina per danneggiamenti

Alba città di industriali, produttori vinicoli e… vandali. E’ la conclusione cui giungerebbe purtroppo un visitatore che venisse a conoscere i dati sui primi cinque mesi di utilizzo in città di “Bus2Bike”, il sistema di bike sharing attivato da maggio nella nostra città per iniziativa della società irlandese EazyMov, di concerto col Comune e il consorzio di trasporti Granda Bus.



Forse non tutti lo ricordano, ma lo sbarco in città dell’innovativo servizio di noleggio “free floating” (a flusso libero) delle biciclette blu rientra in una sperimentazione che il suo proponente ha lanciato in contemporanea nella capitale delle Langhe, a Parigi e a Creta. La nostra era stata scelta quale modello di città turistica di medie dimensioni e rientrante nei circuiti Unesco.



Ebbene, a distanza di pochi mesi dal lancio, le biciclette non si trovano più, visto che disponibili in circolazione ce n’è giusto una ventina. Il tema è stato discusso ieri in Consiglio comunale, dove gli esponenti di opposizione Emanuele Bolla e Sebastiano Cavalli, che nei giorni scorsi avevano sollevato il caso, hanno chiesto lumi sulla situazione all’assessore ai Trasporti Rosanna Martini.



Sconfortanti i dati enumerati da quest’ultima: “Nei primi tre mesi di utilizzo del servizio, su 320 biciclette messe a disposizione di residenti e visitatori, a 150 sono stati rotti i lucchetti, a 35 asportato il cestino intelligente che serve per la localizzazione del mezzo e il suo recupero, 3 sono state addirittura rubate, 100 sono state individuate in aree private”, fuori quindi dal circuito nel quale è previsto il loro utilizzo e recupero.



“Dopo un primo intervento del gestore per rimettere in ordine il parco mezzi la situazione non è migliorata, per cui le biciclette danneggiate hanno complessivamente superato quota 400”, ha continuato Martini, che ovviamente delusa dalla risposta data dagli albesi all’importante opportunità offerta loro con “un servizio unico, di cui dovremmo essere orgogliosi”, ha rimarcato anche il dato del “mancato controllo sociale” messo in campo dai cittadini, chiedendo la “collaborazione di tutti per segnalare nel modo opportuno episodi di danneggiamento” a suo giudizio messi in atto soprattutto da giovanissimi.



Detto che le biciclette ora sono in riparazione e che torneranno presto disponibili, Emanuele Bolla e Sebastiano Cavalli hanno invitato l’Amministrazione “a individuare sistemi che d’ora in avanti possano evitare il ripetersi del fenomeno”, chiedendo se non sia magari utile “pensare a piazzole di distribuzione e di raccolta delle biciclette in corrispondenza di aree già videosorvegliate, perché altrimenti l’esito sarà identico”.



I due consiglieri hanno poi suggerito un ritocco al ribasso delle tariffe, da loro considerate troppo esose visto che un turista che voglia utilizzarle per mezz’ora senza abbonarsi al servizio spenderebbe qualcosa come 2.50 euro.