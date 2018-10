Alba, il Comune può spendere: ecco le opere che verranno presto messe in cantiere

E’ salito complessivamente a 3,7 milioni di euro il conto dei fondi che l’Amministrazione albese andrà a spendere dopo la pubblicazione della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze che dà all’ente la possibilità di utilizzare il proprio avanzo di amministrazione per investimenti.



Ieri sera il Consiglio comunale ha dato il proprio via libera alla variazione di bilancio (la 6ª dell’esercizio) approvata dalla Giunta per mettere in cantiere una lunga serie di opere.



Le due delibere (oltre alla variazione sono stati modificati il Documento Unico di Programmazione e il Programma triennale dei Lavori pubblici) sono passate coi voti favorevoli della maggioranza, l’astensione dei consiglieri di opposizione Sebastiano Cavalli ed Emanuele Bolla, mentre il resto della minoranza ha votato contro, perché non concorde sulle scelte di impiego delle somme.



Secondo quanto ha spiegato in assemblea dall’assessore al Bilancio Luigi Garassino, i fondi saranno impiegati come segue: 600mila euro per l’asfaltatura delle strade; 122mila euro per la sistemazione delle aree mercatali di corso Europa e corso Langhe; interventi sui ponticelli del complesso di San Cassiano per 65mila euro, cartellonistica per 37mila euro; 200mila euro per la realizzazione della nuova bretella stradale da corso Canale a viale Industria (1° lotto); 120mila euro per una rotatoria all’incrocio tra corso Cortemilia e strada Sottoripa; 748mila euro per la manutenzione straordinaria di diversi fabbricati comunali, come il complesso della Maddalena con il rifacimento della copertura e di un ascensore, il rifacimento delle facciate esterne tra via Accademia e via Paruzza; 117mila euro per il restauro degli spazi della Biblioteca civica.



In elenco anche la manutenzione delle aree verdi e delle attrezzature ludiche per 205mila euro; 100mila euro per la pulizia dei torrenti; 345mila euro per l’ampliamento con la realizzazione di nuovi loculi nei cimiteri di Piana Biglini e Mussotto; 20mila euro per lavori nell’Asilo Nido “L’Ippocastano”; 140mila euro per la realizzazione del campo da rugby al complesso Coppino; 110mila euro per la realizzazione di due bagni automatici nei quartieri Piave e Moretta; 90mila euro per nuovi impianti di illuminazione.



Con altre cifre minori si arriva a un totale per opere finanziate con l’avanzo di amministrazione di 3 milioni e 282mila euro.



A questi si aggiungono 65mila euro finanziati dalla Fondazione Crc. Più altre somme per le scuole, per il Centro Studi “Beppe Fenoglio” e altre spese di minore entità per interventi minori, portano una variazione complessiva di 3 milioni e 667mila euro.



"Questa – ha spiegato il sindaco Maurizio Marello – è la madre di tutte le variazioni di bilancio ed è anche il risultato della buona amministrazione di questi anni. Fin dal mio insediamento nel 2009 siamo sempre stati legati ai vincoli che ci impedivano di utilizzare l’avanzo di amministrazione. Per avere lo sblocco, abbiamo lottato in tutte le sedi senza mai essere ascoltati fino alle due sentenze della Corte Costituzionale. Si discute sempre del rilancio dell’economia ma sappiamo bene che il rilancio passa per gli investimenti pubblici, significa dare lavoro alle imprese e fare da volano. Nonostante i vincoli del Patto di stabilità, negli anni scorsi abbiamo fatto tantissimi investimenti. Non siamo stati fermi ma anche nel momento più difficile abbiamo camminato. Se questa variazione arriva dopo 20 giorni dallo sblocco è perché l’Amministrazione ha capacità di previsione. Per tutti questi lavori avevamo i progetti pronti ed entro fine anno saranno appaltati. In questo elenco manca una voce: sono i 5 milioni per il terzo ponte sul Tanaro. Alba è disponibile a fare la sua parte e i fondi ci sono. A questi 3 milioni e 700mila, quindi, dovete sommare i 5 milioni per il terzo ponte".



L’assessore Luigi Garassino ha ricordato al Consiglio che, oltre a questa 6ª variazione di bilancio, nell’esercizio 2018, l’Amministrazione ha stanziato fondi per investimenti per oltre 7 milioni di euro.