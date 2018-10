Alba, i tartufi tra scienza, tradizioni, enogastronomia e tutela

Sabato 27 ottobre le sale della sede storica della Banca d'Alba hanno accolto il Club Inner Wheel Torino Europea Carf per un incontro con due esperti dell'Ipla (Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente), il suo direttore generale, Mario Palenzona, e la dottoressa Anna Maria Ferrara, per un'affascinante e interessante conferenza dal titolo “I tartufi, funghi misteriosi tra scienza, tradizioni, enogastronomia e tutela”, nel corso della quale il pubblico è stato condotto in un coinvolgente “viaggio nel mondo del tartufo” dall'antichità fino ai giorni nostri.



L'inquinamento attuale e l'intenso sfruttamento di questa risorsa del territorio, pongono oggi seri problemi che l’Ipla, da sempre operante al servizio del territorio, per lo sviluppo, la valorizzazione e la salvaguardia dei nostri boschi, affronta ora con il massimo impegno.



In una sala attigua alla sala conferenze si è in seguito svolto un pranzo a buffet, dopodiché il gruppo formato dalle socie del Club Inner Wheel Torino Europea e i suoi ospiti si è trasferito a piedi alla casa museo di Beppe Fenoglio per una visita guidata.



Ultima curiosa “chicca” di questa giornata, voluta e organizzata dalla presidente del Club Inner Wheel Torino Europea, Mirella Raiteri Scanavino, di origini albesi, è stato il trasferimento alla sua casa, sulle prime alture di Alba per l'incontro con il presidente dei "trifulao” e la sua cucciola addestrata, che è ben presto riuscita a fiutare e riportare alla luce i sei piccoli tartufi precedentemente interrati il mattino qua e là in giardino.