Cuneo ha inaugurato la XX edizione di Scrittorincittà: 205 appuntamenti per tutti

Vent'anni e 1.500 autori. Sono i numeri di Scrittorincittà che torna a Cuneo da mercoledì 14 a lunedì 19 novembre.

Questa sera al Centro Incontri della Provincia l'incontro inaugurale per ricordare i vent'anni della manifestazione con fotografie e documenti, accompagnati dalle voci di coloro che, anno dopo anno, hanno fatto nascere e poi crescere questo importante momento di promozione della lettura e della città.

Ha esordito il sindaco di Cuneo Federico Borgna, citando un passaggio di "Luci a San Siro" di Vecchioni: "Dammi dammi indietro la mia Seicento e

i miei vent'anni".

"È una festa di compleanno importante - dichiara il primo cittadino -. A 20 anni stai per entrare nel mondo degli adulti ma non hai ancora il peso di tante responsabilità. È un'età di svolta, di scelte importanti in cui ti puoi permettere anche di commettere errori. Oggi li celebriamo con consapevolezza e capacità di fare scelte. Grazie a chi in questi anni si è impegnato con determinazione fortissima. Buon Scrittorincittà a tutti!"

Il Festival letterario giunto alla sua XX edizione avrà quest'anno come tema portante del programma Venti, intorno al quale autori italiani e stranieri sono chiamati a esprimersi, riflettere, confrontarsi con i lettori di ogni età.



Ad inaugurare la XX edizione Lorenzo Bini Smaghi, in dialogo con Pietro Terna. Presidente di Société Générale e visiting scholar al Weatherhead Centre for International Affairs di Harvard, nel suo "La tentazione di andarsene" (Il Mulino), Lorenzo Bini Smaghi ha analizzato la posizione dell'Italia in Europa: "Davanti a noi un bivio: essere protagonisti in Europa portando avanti un’azione riformatrice oppure temporeggiare, sperando che il vincolo esterno sopperisca alle debolezze interne. Secondo l'economista, solo agendo con una coraggiosa azione riformatrice l’Italia potrà ritrovare un suo ruolo da protagonista e insieme contribuire al completamento del progetto europeo".



Fino a lunedì 19 novembre si rincorreranno più di 200 appuntamenti (di cui oltre 120 destinati a scuole, bambini e ragazzi) con scrittori, giornalisti, artisti e protagonisti di tutti gli ambiti (letteratura, arte, sport, scienza, musica...), che dal Centro Incontri della Provincia, cuore della manifestazione, si allargano in tantissimi spazi aperti ai cittadini, come la Biblioteca Civica, il Teatro Toselli, il Cinema Monviso, ma anche le chiese, i musei, i circoli culturali, per raccontare al meglio le diverse sfaccettature del tema/filo conduttore.



"Venti" è il tema portante del programma di quest’anno. Una parola che esce dal numero e diventa altro, accende l’immagine del vento, che soffia, che muove le cose, che permette ad altro di muoversi, viaggiare, partire. I venti sono a favore e sono contrari, e Scrittorincittà si farà ispirare dal vento perché compiere vent’anni non rappresenta un traguardo ma un viaggio che continua.



Scrittorincittà è un'iniziativa del Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, ed è organizzato dall’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla Biblioteca civica. Il programma è a cura di Stefania Chiavero, Paolo Collo, Matteo Corradini, Raffaele Riba, Andrea Valente.



Il programma completo è disponibile al link: www.scrittorincitta.it/programma.html