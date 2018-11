Anche ad Alba la violenza sulle donne è "un problema di tutti"

Anche quest’anno l’Amministrazione albese e le associazioni attive nella "Rete Territoriale a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro bambini" ha programmato una serie di iniziative atte a sensibilizzare i giovani e la cittadinanza su questo quanto mai attuale tema.



L’occasione è quella della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, in calendario per domenica 25 novembre. Ma la serie di eventi in programma ad Alba prenderà via già domani, venerdì 23 novembre, quando per coinvolgere su queste riflessioni i giovani studenti della città il Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” ospiterà lo spettacolo “Stai al tuo posto Eva”, di Sergio Buffa, con Alberto Barbi e Margherita Piubelli, per la regia di Alessio Bertoli.

Due repliche, una alle ore 9 e un’altra alle 11.30, per due gruppi di studenti che potranno assistere a uno spettacolo “dichiaratamente maschilista come manifesto per una campagna antiviolenza sulle donne”. Seguirà un dibattito e confronto tra i protagonisti, il Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero e le forze dell’ordine in rappresentanza della locale Rete Antiviolenza.



Al contempo ripartirà poi la campagna informativa con cui la stessa “Rete territoriale" coinvolge da tempo i servizi e le associazioni del territorio, con l’obiettivo di affrontare questo fenomeno in modo integrato, con la distribuzione capillare delle brochure con tutte le informazioni e i numeri telefonici utili da chiamare in caso di necessità. Grazie alla collaborazione della Confartigianato Cuneo-Zona di Alba, anche quest’anno quest’azione di sensibilizzazione vedrà coinvolti estetiste e parrucchieri, proseguendo così la collaborazione già avviata nel 2017.



Alba aderisce poi alla campagna “Posto occupato”: un’iniziativa nata sul web con lo scopo di mantenere alta l’attenzione nei confronti di un fenomeno, la violenza sulle donne, che si configura sempre più come una piaga sociale ormai oltre il limite dell’emergenza. “Posto occupato è un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza: ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società. Per Alba, in accordo col gestore Consorzio Grandabus, il posto sarà occupato, su tutte le linee del trasporto pubblico urbano nei giorni di venerdì 23 e sabato 24 novembre.



Infine, nel pomeriggio di sabato 24 novembre (dalle ore 15 alle 18), l’associazione albese Mai + Sole, da anni impegnata al fianco delle donne vittime di soprusi, dirà “stop alla violenza” portando le sue celebri scarpe rosse a colorare simbolicamente l’acciottolato di piazza Duomo. Un grande libro consentirà alle donne presenti in piazza di scrivere una frase o un pensiero e i più belli saranno stampati sulla maglietta di Mai+ Sole.



«La violenza quotidiana contro le donne – dichiara l’assessore comunale alle Pari Opportunità Rosanna Martini, che ha coordinato il programma di eventi – è un fenomeno che ha diverse forme e modalità e non accenna ad arginarsi. Per questo come Amministrazione stiamo facendo un lavoro molto serrato di sensibilizzazione verso i giovani affinché crescano sviluppando una coscienza e modi di agire lontani da ogni forma di aggressività. Molto intenso è anche il lavoro della “Rete territoriale a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro bambini” con numerose iniziative e progetti atti a contrastare il fenomeno della violenza. I diversi attori stanno lavorando in sinergia, promuovendo anche corsi di formazione specifici per gli operatori dei servizi che seguono persone con problemi di violenza".