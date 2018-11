Fossano: torna a grande richiesta "Il cenacolo. Istantanea di un evento"

In seguito alle numerose richieste pervenute in Diocesi, giovedì 29 novembre alle ore 20,45, presso la chiesa della SS. Trinità di Fossano (Battuti Rossi, via dell’Ospedale 2) mons. Pierangelo Chiaramello proporrà nuovamente “Il Cenacolo. Istantanea di un evento”, serata di riflessione proprio in una delle tre sedi del percorso espositivo “Leonardo Opera Omnia”, dove è esposta la riproduzione conforme all’originale e in altissima risoluzione de “L’Ultima cena”. I momenti dedicati alla riflessione e all’ascolto saranno intervallati dal canto di Raffaella Buzzi, accompagnata al pianoforte da Andrea Stefenell. L’iniziativa rientra nel calendario di eventi paralleli alla mostra “Leonardo Opera Omnia” organizzata da Rai, Rai Com, Comune di Fossano, Diocesi di Fossano e Progettomondo.mlal in collaborazione con Fondazione Artea e Regione Piemonte. Il costo per la partecipazione alla serata del 29 novembre è di 2 euro; i biglietti si potranno acquistare solo a partire dalle ore 20,15 presso la Chiesa dei Battuti Rossi. Gli organizzatori segnalano che non sarà possibile riscaldare l’ambiente. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 338/2335931 oppure visitare il sito www.museodiocesano.it.