Confcommercio Cuneo interroga l'amministrazione su parcheggi, illuminazione pubblica, manifestazioni e movida

Sono state quindici le domande del question time che gli associati della Confcommercio Cuneo hanno rivolto alla giunta comunale capitanata dal sindaco Federico Borgna, che l’altra sera si è ritrovata nella sede di via Avogadro per un confronto chiaro, diretto e rapido. Quindici domande alle quali hanno risposto gli assessori competenti, che avevano sei minuti di tempo per rispondere ai quesiti letti in sala dal direttore Marco Manfrinato.

“Ispirandosi a modelli di comunicazione già collaudati in altre sedi istituzionali - ha detto in apertura dei lavori il presidente Luca Chiapella -, Confcommercio Cuneo lancia questa nuova iniziativa, tesa a favorire il confronto tra imprese associate e amministrazione pubblica, usando un metodo che consenta di affrontare temi di stretta attualità condensati in una raccolta di istanze provenienti dalle diverse aree dell’altipiano, per il tramite delle nostre rappresentanze, ossia i Comitati. Uno strumento che si intende applicare con periodica scadenza al fine di monitorare i problemi e ricercare immediate e pratiche soluzioni”.

Il presidente Chiapella ha poi ricordato: “Cuneo è una città dalle grandi potenzialità ancora inespresse o embrionali per tanti aspetti ma caratterizzata da un tessuto imprenditoriale ancora sano e di alta qualità, oltre che da un territorio circostante fortemente attrattivo, prova ne sia il suo stabile posizionamento nella classifica nazionale tra le città a più alta qualità della vita. Si scontra però con criticità che minano la sua capacità espansionistica in termini di incoming sia turistico che commerciale. Una debolezza infrastrutturale che non trova soluzione, almeno nel breve termine sul piano dei collegamenti: autostrada Cuneo – Asti, Tunnel del Tenda, strade provinciali compromesse da interventi manutentivi poco frequenti, impediscono ad una utenza di corto, medio e possibilmente anche di lungo raggio di raggiungere il capoluogo di provincia e le sue vallate, sia da provenienze nazionali che internazionali”.

“Una vocazione spiccata a capitale dell’Outdoor - ha ricordato ancora il presidente Confcommercio Cuneo - , già ampiamente suffragata dalla nostra Associazione e comprovata “scientificamente” che non trova un substrato sufficiente per farla ritenere inequivocabilmente caratterizzata da un brand del quale, a nostro modo di vedere, nessun’altra città d’Italia può fregiarsi e per il quale Confcommercio Cuneo si è spesa nella recente iniziativa “Cuneo Outdoor Festival”

Un atteggiamento a tratti ambiguo nel sostenere da una parte la propulsione allo sviluppo turistico e alla frequentazione degli spazi urbani e dall’altra l’inevidenza a promuovere con regolamenti adeguati la vita diurna e notturna, nel pieno e condiviso rispetto dei reciproci diritti dei residenti e degli operatori professionali che con non poca fatica coniugano investimenti e alta qualità del servizio, peraltro riconosciuto da una utenza sempre più numerosa ma dal potenziale ancora inespresso”.

“Insomma, la sensazione è che Cuneo “possa ma non voglia”, che si proponga ma si ritragga al minimo accenno di sparuto e localizzato dissenso. Che desideri investire ma nel contempo non attui interventi determinati e, se necessario coraggiosi. La recente introduzione della Tassa di Soggiorno può rappresentare uno strumento utile al potenziamento dei “punti forti” ma che rischia, se non gestita in modo oculato, di diventare un “punto di debolezza” anche perché non ancora condiviso da ampie porzioni del territorio”.

Parcheggi, pulizia urbana, sicurezza, movida, possibilità di avere più tempo per il carico-scarico nella zona pedonale, sono stati alcuni dei temi caldi trattati.

AMPLIAMENTO DELL’ORARIO E DEI GIORNI DI CARICO E SCARICO NELL’AREA PEDONALE DI VIA ROMA:

Richiesta più volte avanzata dai commercianti del centro storico, alla quale l’amministrazione comunale ha però posto un veto per “motivi tecnici”. “Tecnicamente non si può andare verso questa direzione - è stato spiegato - perché il parere del ministero su come devono essere intese le aree pedonali, è preciso e categorico. Derogare da queste disposizioni, significa rischiare di trasformare via Roma in Ztl e non è quello che l’Amministrazione intende fare”.

All’inizio dell’anno verrà attuata una “mini variazione”, con un test di prova per i soli residenti, affinché il sabato mattina possano transitare in auto.

AUMENTO DEL NUMERO DEI PARCHEGGI:

Molti i progetti che l’amministrazione comunale ha messo in campo. La prima ipotesi è quella di creare un’area lato Stura con tanto di ascensore per raggiungere il centro, come è già stato fatto su lato Gesso e poi parcheggi tutti intorno al “pizzo di Cuneo”, ossia dal mercato delle uve all’immobile dell’Italgas. Programmazione, questa che si pone a medio e lungo termine.

“Concretamente fin da ora - ha ribadito l’amministrazione cuneese - abbiamo piazza Europa, progetto del quale si è già discusso molto e che andrà ad esecuzione a partire dal 2019, con il bando a primavera e la realizzazione l’anno dopo”.

Durante la serata si è parlato anche del futuro di piazza Galimberti, dove si potrebbe studiare un’area parcheggio sotterranea, alla quale accedere dalle vie laterali oppure realizzando un collegamento diretto con piazza Boves e un accesso diretto da salita Marconi.

“Queste sono idee e progetti potenziali, sui quali la Giunta sta discutendo - è stato sottolineato -, dobbiamo poi vedere quali saranno le risorse disponibili per realizzare in parte questi progetti, non tutti, che sarebbero eccessivi per la nostra città”.

MANCATA ATTIVAZIONE DELLA NAVETTA GRATUITA DI VIA SAVIGLIANO:

“Abbiamo deciso di attivare il servizio gratuito della navetta di via Savigliano nel momento in cui sarà operativo il nuovo trasporto pubblico cittadino - che non entrerà in piazza Galimberti, fermandosi pressappoco dove c’era la Banca di Italia in corso Nizza - ossia all’inizio dell’anno prossimo, a fine gennaio, in modo da far conoscere ai cuneesi entrambe le novità”.

Dopo la messa in funzione, il servizio gratuito della navetta sarà interrotto per un periodo più breve possibile, in quanto per il teleriscaldamento si dovranno effettuare degli scavi in via Diaz.

ILLUMINAZIONE PUBBLICA:

Grandi novità sul fronte “Illuminazione pubblica”, che avrà come obiettivo di riqualificare parte della città e delle frazioni. “La giunta - è stato spiegato agli associati Confcommercio Cuneo - ha approvato un lavoro per corso Giolitti, dove l’impianto a led sarà completamente sostituito. Inoltre il nostro piano di riqualificazione passa anche attraverso una richiesta alle più grandi aziende nazionali ed europee, per realizzare un progetto che ottimizzi servizio e costi. Un progetto ambizioso che punta al risparmio e all’efficenza del servizio. Per esempio un impianto di illuminazione in certe aree cittadine e nelle frazioni dove, ad una certa ora, le luci si accendono solo quando passa qualcuno”.

MANIFESTAZIONI:

Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, il primo appuntamento è per aprile, con il campionato di Duathlon, poi il Giro d’Italia e la Fausto Coppi, ed infine la Straconi. Per l’estate è previsto il Cuneo Classica Festival ed è allo studio una formula di Scrittorincittà che si muova di più per Cuneo, in modo che una maggior parte di operatori commerciali ne tragga beneficio.

Confermata la Fiera nazionale del Marrone mentre sarà posticipato il Festival della Montagna, per poterlo organizzare ma anche per poterne fruire con più calma, nel mese di febbraio inizio marzo, per non congestionare periodi che hanno già altre manifestazioni consolidate.

L’obiettivo è quello di organizzare un calendario che non sovrapponga gli eventi ma a volte, per esempio per quelli sportivi organizzati dalle Federazioni, non è possibile.

Solo un accenno è stato fatto sulla tassa di soggiorno: “Una opportunità per la città che deve essere studiata insieme per poter lavorare al meglio sul territorio”.

PULIZIA URBANA E RACCOLTA RIFIUTI

Maggior attenzione è stata garantita dalla amministrazione comunale per quanto riguarda la pulizia nelle aree dove di svolge il mercato. Sarà invece necessario intervenire con più puntualità sulla manutenzione del verde pubblico. “Quest’anno - è stato confermato - siamo stati in sofferenza per una mera questione di bilancio: i fondi sono stati messi a disposizione a stagione estiva finita. Sono stati fatti interventi su parchi e parchi giochi però sul diserbo abbiamo avuto difficoltà. Anche perché da quando è stato vietato l’utilizzo di diserbanti chimici, il costo per ripulire è aumentato di sette volte. Investiremo di più ma chiediamo anche la collaborazione dei cittadini”.

Soddisfacente il bilancio della raccolta rifiuti, con alcune criticità solo in certe aree cittadine. “Il sistema - è stato sottolineato - funziona, anche grazie alla collaborazione dei cuneesi. La parte più problematica si registra nel centro storico, dove il conferimento spesso non è corretto ma trovate soluzioni no è facile, in quanto è necessario conciliare molte esigenze, pratiche, ambientali ed igieniche. Comunque sono al vaglio della Giunta alcune proposte. I controlli ci sono ma solo in certe zone, dove si arriva in auto, è possibile istallare delle telecamere per poi “pinzare” il furbetto del rifiuto”.

All’amministrazione comunale è piaciuta molto l’idea proposta da Confcommercio Cuneo sull’utilizzo come vetrine di promozione dei locali sfitti presenti in città. “Studiamo insieme un progetto - ha ribadito la Giunta - per trasformare un problema di degrado cittadino in una risorsa”.

VIDEOSORVEGLIANZA:

Grandi novità in fatto di sicurezza attuata attraverso la videosorveglianza. Le difficoltà maggiori risiedono là dove non esiste ancora la fibra ottica per cablare l’intera città. Ci sarà però un grande potenziamento - per un investimento di un milione ed 800 mila euro - realizzato seguendo la rete del teleriscaldamento. “Ottimi risultati - hanno ricordato gli assessori - li stiamo avendo in via Dronero, con un piano misto pubblico e privato dove noi garantiamo la gestione dell’impianto ed i cittadini posizionano la telecamera”.

RIQUALIFICAZIONE URBANA

Molti i lavori previsti per riqualificare la città: corso Giolitti e via XX Settembre grazie ai fondi del bando Periferie, con interventi contestuali ai lavori per i parcheggi in piazza Europa.

In piazza d’Armi il progetto prevede la realizzazione di un parco urbano ed i lavori partiranno nel 2020.

Interventi importanti anche su Caserma Montezemolo grazie a fondi europei. Sarà realizzata una sala congressuale ed un auditorium ma si pensa anche di realizzare delle aeree da mettere a disposizione di attività commerciali, al fine di ottenere reddito e non solo spese dall’immobile.

MOVIDA:

Tema caldo di questi ultimi mesi. La Giunta ha approvato un nuovo regolamento sui dehors, per cercare di migliorare, con molto buon senso, e conciliare le esigenze di commercianti, residenti e cittadini e turisti che vogliono vivere la città. In questo modo sarà possibile per marzo avere un nuovo regolamento al quale attenersi in maniera chiara e definita.

“Il confronto è sempre positivo - ha sottolineato il sindaco Federico Borgna -. La nostra città ha grandi potenzialità ma ricordiamoci sempre che per andare lontano bisogna fare un passo alla volta e soprattutto camminare insieme”.