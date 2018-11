Rapinano un minorenne sulla tratta Torino-Cuneo, fermati dalla Polfer

Nella mattina di sabato 17 novembre, a bordo del treno regionale R10205 Torino-Cuneo, due ragazzi si sono avvicinati ad un ragazzo di 17 anni che contestandoli un debito pregresso nei loro confronti di 150 euro che andava immediatamente saldato; inutili le rimostranze del giovane nel far comprendere l’errore di persona.



I due, infatti, con la scusa di recuperare la somma di denaro hanno cominciato a frugare tra gli effetti personali del ragazzo e dopo averlo ripetutamente minacciato mettendogli una mano al collo, gli hanno sottratto una felpa, una sacca e la cifra di 8 euro.



I due rapinatori, all’altezza della stazione di Carmagnola, hanno cercato di scendere dal treno per guadagnare la fuga, ma sono stati fermati del Nucleo Scorte Compartimentale della Polfer, in servizio a bordo del treno, che ha intuito la dinamica dell’azione criminosa, ponendo termine alla loro fuga.



Gli agenti della Polfer giunti alla fermata di Cavallermaggiore, hanno fatto scendere dal treno i due rapinatori, procedendo alla loro compiuta identificazione e, sentita la vittima, alla completa ricostruzione dei fatti.



Gli autori della rapina hanno iniziato ad agitarsi e reagire al controllo, motivo per cui è intervenuta in concorso una pattuglia dei Carabinieri del luogo per cui si è proceduto all’accompagnamento dei fermati presso quel Comando.



I giovani risultavano essere un cittadino marocchino di 22 anni residente a Fossano e l’altro un cittadino italiano di 17 anni residente a Sommariva del Bosco, entrambi con precedenti specifici per reati predatori, soprattutto nel contesto ferroviario. Il minore in particolare era già stato interessato da un’articolata indagine e posto a disposizione dell’A.G. per una serie di aggressioni a viaggiatori a bordo treno lungo la linea Torino Stura – Bra, nella tratta Sommariva del Bosco-Bra.



Il maggiorenne, all’atto del controllo indossava la felpa che era stata appena rapinata alla giovane vittima e veniva trovato in possesso di un telefono cellulare marca Huawei, che risulterebbe sottratto ad un viaggiatore, mentre stava dormendo a bordo di altro treno della stessa mattinata diretto a Savona, per cui sono in corso accertamenti.



I poliziotti peraltro, dopo aver rassicurato la giovane vittima della rapina, procedevano a restituirgli tutti gli effetti personali asportati.



Il marocchino maggiorenne è stato tratto in arresto per il reato di rapina in concorso ed associato alla Casa Circondariale di Asti a disposizione della Autorità Giudiziaria competente e denunciato per furto aggravato, mentre il rapinatore minorenne è stato denunciato in stato di libertà al Tribunale per i Minorenni di Torino, per il reato di rapina in concorso e in serata affidato alla madre.



Il positivo esito dell’attività descritta è stato possibile grazie ai quotidiani servizi di vigilanza disposti dal Compartimento Polfer Piemonte e Valle d’Aosta, negli scali ferroviari ed a bordo dei treni maggiormente critici, al fine di assicurare in tali contesti una più diffusa e costante presenza della Specialità.