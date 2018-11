Primi sapori di Natale nell'ultimo weekend di novembre in Granda tra enogastronomia e cultura

Tantissimi eventi enogastronomici, ma non solo in questo ultimo weekend di novembre.



Sabato 24 novembre, la stagione invernale si inaugura con lo Ski & Bike Expo, la fiera dello sci e delle e-bike organizzata negli spazi adiacente il punto vendita Bottero Ski di Limone Piemonte.



Tanti gli eventi in programma durante l’intera giornata.



C’è già aria natalizia a Cuneo con “Aspettando il Natale al museo” presso il mueso civico del capoluogo: sabato 24 novembre, dalle ore 15.30, nel corso del laboratorio “Un villaggio da favola al museo” i partecipanti potranno cimentarsi nella realizzazione di un centrotavola grande e molto originale.



Anche a Crissolo si terrà il mercatino di Natale sotto il Monviso con bancarelle e animazioni in programma per domenica 25 novembre.



Iniziano gli appuntamenti natalizi anche a Fossano. Domenica 25 novembre, a partire dalle ore 17, accensione luci natalizie in città. Nel pomeriggio, dalle ore 15.30, Mercatino dei bambini natalizio a scopo benefico e animazione nel centro storico. Distribuzione di bevande calde e dolci omaggi.



A Vinadio questo weekend (sabato e domenica) si terrà il mercatino di Natale con il suggestivo shopping prenatalizio al coperto nei suggestivi corridoi del Forte.

I Mercatini di Natale partiranno anche questo weekend a Saluzzo e Castellar con il Villaggio del Natale e un ricco programma di eventi ci accompagnerà fino a Natale.



Sabato 24 e domenica 25 novembre si terrà a Vernante “Sapori di neve” concerti e spettacoli a tema che intratterranno visitatori di tutte le età.



Parte oggi e si concluderà il 22 dicembre con cadenza ogni sabato la mini rassegna culturale “Appuntamenti sotto l’asta” a Sant’Anna di Valdieri. Nell’evento di oggi una chiacchierata con degustazione insieme all’escursionista borgarino Gianni Abbà al negozio-osteria i Bateur.



A Montemale in programma per oggi, sabato 24 novembre, Bagna Caoda e dintorni.



Si terrà questo weekend La Festa dell’Umanità. L'evento, a ingresso libero e gratuito, avrà luogo sabato 24 e domenica 25 novembre 2018, a Ostana.



Partono questo sabato gli appuntamenti di Una Foto al Museo in programma a Cuneo, Bene Vagienna e Valdieri. Si tratta di tre workshop fotografici gratuiti della durata di un giorno ciascuno. Si parte dal capoluogo con il complesso museale di San Francesco.



Parte questo weekend una due giorni di corso di scrittura presso la libreria dell’acciuga di Cuneo. Per informazioni info@autori-riuniti.it



Sempre a Cuneo sabato 24 novembre, alle ore 21.00, presso la Chiesa del Sacro Cuore, in Corso Nizza si terrà il concerto del duo Fabio Pietro Di Tullio e Gabriele Studer.



A Mondovì parte questo sabato l’appuntamento Surreali Equilibri presso l'Ass. Culturale "La Meridiana del Tempo", in Piazza San Pietro, 1. La mostra sarà visitabile il venerdì e sabato dalle 16 alle 19, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e durerà fino a domenica 9 dicembre.



Si terrà domenica 25 novembre la 19^ Fiera saraceno e della castagna bianca a Pamparato.

Domenica 25 e martedì 27 novembre, ore 21, presso la chiesa del Gonfalone di Fossano, Va tutto bene, spettacolo teatrale offerto da MascaTeatrale come atto di denuncia contro il femminicidio.



Inizia a Fossano Domeniche a Teatro, spettacoli per i ragazzi e le loro famiglie . Si partirà domenica 25 novembre con L’omino del pane e l’omino della mela con I Fratelli Caproni,



In programma domenica 25 novembre al Teatro Magda Olivero di Saluzzo il primo appuntamento “Mamma Io Circo” dalle ore 16 alle ore 18 con laboratori per bambini dai 5 ai 7 anni.



Domenica 25 novembre "Incontriamoci al Museo", una giornata tra arte, cultura ed archeologia per scoprire Cuneo e Bene Vagienna, una giornata per poter guardare con occhi diversi la città dove si vive, che mostra sempre nuovi dettagli, tesori e segreti anche nelle cose apparentemente ordinarie.



Domenica 25 novembre 2018 “festa degli alberi” a Morozzo con l'arpista Valentina Meinero e la musica occitana dei Descarpentats!



Domenica 25 novembre CoopCulture propone la visita guidata "Storia e moda nel Saluzzese", in collaborazione con l'atelier di alta moda "Bruna Couture". Il ritrovo è presso la biglietteria della Castiglia, alle ore 15.00.



Ad Alba in programma per il weekend Panettoni sotto le torri un fine settimana volto a tutelare un prodotto d’eccellenza conosciuto in tutto il mondo come dolce simbolo delle feste natalizie che fa parlare di se all’estero quanto in Italia, coinvolgendo le pasticcerie artigianali del territorio albese che producono il panettone fresco. Il sabato dalle 15.00 alle 19.30 e la domenica dalle 10.00 alle 19.30 in Piazza Risorgimento.



Sabato 24 novembre a Montaldo Roero passeggiata di 6 chilometri raccogliendo i grappoli d'uva di San Martino, antica tradizione. Al termine degustazione di vini e prodotti tipici. Ritrovo alle ore 14.00 a Corneliano d'Alba.





Sabato 24 novembre alle ore 21.00 nella Chiesa di San Domenico si terrà un dialogo tra Ludovico Einaudi e Valerio Berruti, moderato dal curatore Arturo Galansino. L’appuntamento è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e previo accreditamento sul sito fieradeltartufo.org a partire dalle ore 15 di domenica 28 ottobre. Durante l’incontro Ludovico Einaudi suonerà dal vivo il tema scritto appositamente per il progetto cinematografico “La giostra di Nina”.



Giornata gastronomica dalle ore 11.00 alle ore 15.00 con i “Bolliti di Barolo” presso il padiglione di Piazza Caduti per la Libertà.



Domenica 25 novembre c’è “Pollicino” spettacolo teatrale di Bernardino Bonzani e Monica Morini. Alle ore 16.30 nella Sala M.Abbado del Teatro Sociale di Alba.