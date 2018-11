Dada e surrealisti in Fondazione Ferrero: 20mila visitatori ad Alba nel primo mese di apertura

19.415 visitatori in un mese, una media di oltre 808 persone che in ogni giorno di apertura hanno varcato la soglia della Fondazione Ferrero per ammirare alcuni tra i più noti capolavori di artisti del calibro di – tra gli altri – Dalì, Duchamp, De Chirico, Magritte e Mirò, i principali campioni dei due movimenti artistici nati in Francia e presto diffusosi in tutta Europa nel primo Novecento.



A un mese esatto dall’apertura al pubblico sono questi i numeri di "Dal nulla al sogno. Dada e Surrealismo dalla Collezione del Museo Boijmans Van Beuningen", la mostra con la quale la fondazione legata alla multinazionale dolciaria ha portato, in molti casi per la prima volta in Italia, alcune tra le più preziose opere d’arte del celebre museo di Rotterdam.



Numeri in linea con gli esordi delle analoghe grandi biennali proposte dalla Fondazione – spiegano da Strada di Mezzo –, da quella dedicata a Giacomo Balla nel 2016 (che si chiuse a fine febbraio con oltre 90mila visitatori) a quella su Felice Casorati due anni prima, per citare le ultime.



Dopo quello collegato agli eventi della Fiera del Tartufo, il cui si programma si è chiuso ieri dopo otto settimane di iniziative, la mostra attende un nuovo picco di visite in dicembre, grazie all’avvicinarsi delle vacanze natalizie, ma anche per effetto da una campagna di spot tv curati da Publiregia (l’agenzia interna della Ferrero) al via proprio in questa settimana sulle principali reti generaliste Rai e Mediaset come su alcuni canali tematici della piattaforma Sky.



Valori già in qualche modo definitivi sono invece quelli riguardanti l’accesso ai laboratori scolastici promossi contestualmente alla mostra. Come già in passato gli istituti scolastici, del territorio e non solo, hanno dimostrato di gradire le proposta offerta loro gratuitamente dalla fondazione albese, tanto che gli spazi dedicati ai più piccoli da qui al prossimo 25 febbraio, quando la mostra si chiuderà definitivamente, sono già praticamente tutti occupati, con 3-4 classi che quotidianamente vengono coinvolte nelle iniziative di gioco e apprendimento offerte loro in modo differenziato per età, con una previsione finale di bambini ospitati già attestata a quota 8mila.



Non rimane che ricordare gli orari di visita alla mostra, aperta nei giorni feriali in orario 15-19, sabato e festivi in orario 10-19, chiusa tutti i martedì e nei giorni del 24-25-31 dicembre e 1° gennaio 2019.

L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione attraverso il sito www.fondazioneferrero.it/Mostra-Dal-Nulla-al-Sogno/.