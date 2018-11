Inaugurata la "panchina rossa" a Mondovì, per dire NO alla violenza sulle donne

Mondovì ha celebrato sabato scorso, nel pomeriggio, la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, organizzata dal Comune, dal Comitato della Croce Rossa Italiana e dal Corpo delle Infermiere volontarie della Cri, che ne fa parte. Fu proprio la CRI di Mondovì, che coi volontari tre anni fa fece sorgere il Centro antiviolenza “L’Orecchio di Venere”, per aiutare le donne vittime di violenza di genere.

La giornata si è svolta in due distinti momenti: il primo, con l’inaugurazione della “Panchina rossa”, nella piazzetta antistante la sala comunale conferenze “Scimè”, per iniziativa della Città di Mondovì, con la collaborazione di tre associazioni femminili operanti sul territorio, “Fidapa BPW”, “Inner Wheel” e “MondodìDonna” e il Centro di ascolto “L’Orecchio di Venere”, facente parte della CRI Mondovì”. La panchina, decorata dalla pittrice doglianese Teresita Terreno, (intervenuta assieme al poeta Remigio Bertolino, che ha suggerito i versi poi riportativi sopra) è stata posizionata vicino all’ingresso della Sala “Scimè” e, a scoprirla, sono state le diverse rappresentanti delle Associazioni, assiema una Volontaria Cri e una Crocerossina, operanti ne “L’Orecchio di Venere”.

"Con la collocazione della panchina in un punto di passaggio – ha detto nel suo intervento il sindaco, Paolo Adriano – la città di Mondovì vuole dare un messaggio forte, per quanto simbolico, contro la violenza sulle donne. Un messaggio che deve tradursi anche in un lavoro di gruppo fra Istituzioni, associazioni e cittadinanza. Con la “Panchina rossa” vogliamo portare questa tematica “scomoda” in mezzo alla gente e ricordare che è attiva sul territorio comunale tutta una rete di Associazioni capaci di assistere le donne e, tutelandone la privacy, aiutarle ad uscire anche dalle situazioni più difficili".