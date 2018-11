“Scarsa trasparenza”: il dormitorio per gli stagionali di Saluzzo ancora nel mirino di (parte) dell’opposizione

Dodici quesiti indirizzati al sindaco di Saluzzo, Mauro Calderoni.

Sono contenuti all’interno dell’interpellanza, presentata da Daniela Contin, Dario Miretti (Forza Italia) e Andrea Farina (“Progetto Saluzzo”) al presidente del Consiglio comunale saluzzese Paolo Battisti.

I tre consiglieri d’opposizione vogliono sapere costi e dettagli (di natura sia tecnica che economica) dell’operazione portata avanti dal Comune per la realizzazione del Pas, il progetto di Prima accoglienza stagionali, nella fattispecie per ciò che riguarda il "dormitorio temporaneo" che ha accolto 368 africani nell’ex Caserma Filippi, al Foro Boario.

Viene chiesto al sindaco di riferire sul “costo a consuntivo delle opere da fabbro (nello studio di fattibilità sono previsti 2mila per il manutentore; costo a consuntivo dell’impianto antincendio (previsti 5mila euro); costo per l’acquisto o installazione dei rilevatori di fumi; costo per l’acquisto di panche ed elementi di arredo; costo per la fornitura del gas, acqua e luce e per la raccolta rifiuti per il funzionamento del campo e del dormitorio; costo aggiuntivo del noleggio dei 9 box prefabbricati ad uso wc e docce per il mese aggiuntivo e costo del manutentore (per quest’ultimo sono previsti 4.800 euro); costo aggiuntivo della gestione del campo per il prolungamento della chiusura”.

Non solo.

Parte dell’opposizione (mancano le firme del leghista Domenico Andreis, di Stefano Quaglia e di Danilo Rinaudo) chiede inoltre di conoscere “le procedure di appalto per l’assegnazione del servizio alla cooperativa Armonia”, “l’ammontare della contribuzione da parte dei migranti africani all’interno del Pas e quanti sono state le sottoscrizioni dei contratti di ospitalità”, “l’ammontare, sino ad ora, delle contribuzioni da parte dei cofinanziatori, incluso quella della cooperativa”, se sia “stato emesso il collaudo delle strutture della copertura in legno” e “su quali basi normative non è stato predisposto alcun progetto impiantistico”.

L’interrogazione presentata a Palazzo comunale ricalca alcuni temi già oggetto, in passate conferenze stampa “targate” Forza Italia, di critiche all’Amministrazione comunale Calderoni, specialmente per ciò che riguarda costi e certificazioni del dormitorio.

Il documento è stato presentato, nei giorni scorsi, in una conferenza congiunta tra Forza Italia, Fratelli d’Italia e “Progetto Saluzzo”.

Nell’incontro con la stampa locale, Fulvio Bachiorrini (FI), Pierantonio Fino (FdI) e Andrea Farina (Progetto Saluzzo) hanno toccato i vari temi previsti dall’interpellanza.

“Con la conclusione della stagione della raccolta della frutta – spiega Bachiorrini ribadendo la contrarietà a quanto messo in campo dal Comune - Forza Italia ha effettuato la verifica politica sull’esito del progetto Pas operato dalla Giunta comunale di sinistra, accompagnata da una interpellanza in Consiglio comunale.

Il campo migranti stagionali nell’ex Caserma Filippi, che ha favorito in città la presenza di un numero di migranti africani mai verificatosi in precedenza, che ha superato il migliaio”.

“Preso atto del pacifico incremento dei costi – ribadisce Farina - anche in conseguenza delle ripetute varianti al bilancio comunale effettuate sul punto, è necessario ottenere una quanto mai dettagliata e precisa risposta da parte del sindaco, o degli assessori che si ritenessero competenti, in merito ai costi medesimi, quanto in ossequio al principio di trasparenza che per legge deve caratterizzare l’operato della Pubblica amministrazione.

Considerato che il denaro speso risulta essere denaro dei contribuenti, ritengo che gli interventi in sede di Consiglio comunale del sindaco sull’argomento costi non adeguatamente specifici: solo un elevato grado di trasparenza può dunque garantire un positivo funzionamento del sistema democratico che, come noto, si basa sul giudizio del popolo sovrano sugli amministratori eletti.

Pur attendendo la dovuta risposta del sindaco in Consiglio comunale, indispensabile per dare un giudizio più adeguatamente compiuto, nutro dubbi sul fatto che la normativa edilizia presa a riferimento, nel caso di specie quella inerente ai campeggi con ospitalità inferiore alle 400 persone, appaia pertinente.

In merito al servizio di gestione del campo sottolineo come, in uno spirito di incremento della concorrenza e, conseguentemente, di auspicabile aumento della qualità del servizio e di riduzione dei costi, nonché stante il notevole esborso pubblico per il servizio ammontante a circa 140mila euro, sarebbe risultato doveroso un atteggiamento politico, cosa che così non è avvenuta, inteso al più ampio coinvolgimento, in fase di selezione del servizio, del maggior numero possibile di operatori”.

Nel “mirino di Bachiorrini, ancora una volta, le normative in materia di prevenzione incendi e sicurezza: “Considerare il campo come un campeggio sotto le 400 persone non corrisponde al suo reale utilizzo.

Si tratta di un dormitorio che deve essere adeguato ai fini della prevenzione incendi e della sicurezza.

Seppur siano presenti le dichiarazioni di conformità degli impianti sono assenti i progetti degli impianti elettrici, dei rilevatori di fumo e dell’antincendio, sulla base dei quali vengono rilasciate le dichiarazioni di conformità; è stato ricostruito parte del tetto crollato, inclusa la struttura lignea, completamente distrutta da un incendio; lavori che dovrebbero essere preceduti da un progetto strutturale e da un conseguente collaudo.

“Rileviamo scarsa trasparenza nel gestire il progetto del Pas in quanto si è considerato il campo come un campeggio e non come un dormitorio, il progetto che dalla spesa iniziale di circa 300mila euro, con un piano finanziario a costo quasi zero per il Comune, considerato i finanziamenti di Enti, Regione e cooperativa, potrebbe lievitare del 50% ed il servizio di gestione del campo è stato affidato dal Comune, in modo diretto, alla Cooperativa senza ricorrere ad alcuna procedura concorrenziale, come sarebbe stato invece opportuno”